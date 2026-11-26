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Турецкая TPAO и австрийская OMV подписали пятилетний меморандум

Турецкая TPAO и австрийская OMV подписали пятилетний меморандум - 26.11.2026, ПРАЙМ

Турецкая TPAO и австрийская OMV подписали пятилетний меморандум

Турецкая государственная нефтяная компания TPAO и австрийская энергетическая OMV с ее румынской "дочкой" OMV Petrom подписали пятилетний меморандум о... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T17:07+0300

2026-11-26T17:07+0300

2026-11-26T17:07+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Турецкая государственная нефтяная компания TPAO и австрийская энергетическая OMV с ее румынской "дочкой" OMV Petrom подписали пятилетний меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей сотрудничества в энергетическом секторе, говорится в релизе OMV. "Turkiye Petrolleri Anonim Ortakligi (TPAO), OMV Aktiengesellschaft (OMV) и OMV Petrom SA (OMV Petrom) подписали пятилетний меморандум о взаимопонимании (MoU) с целью изучения возможностей сотрудничества в энергетическом секторе", - сообщается в пресс-релизе. Потенциальные области сотрудничества включают разведку и добычу на суше и на море, природный газ и связанную с ним инфраструктуру, операционное и техническое сотрудничество, а также инициативы по укреплению региональной энергетической безопасности, отмечается в сообщении. В релизе указывается также, что подписанный меморандум создает основу для изучения возможностей и не обязывает стороны к реализации каких-либо конкретных проектов или инвестиций. Энергетическая OMV основана в Австрии в 1956 году. Занимается разведкой и добычей углеводородов, производством топлива и химической продукции. Штаб-квартира расположена в Вене, Австрия. OMV принадлежит 51,2% в OMV Petrom.

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