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Трамп заявил о расследовании занижения оценки роста ВВП США перед выборами

Трамп заявил о расследовании занижения оценки роста ВВП США перед выборами - 26.11.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил о расследовании занижения оценки роста ВВП США перед выборами

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что власти начнут расследование якобы намеренного занижения оценки роста ВВП страны перед промежуточными выборами. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T19:28+0300

2026-11-26T19:28+0300

2026-11-26T19:28+0300

мировая экономика

общество

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ВАШИНГТОН, 26 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что власти начнут расследование якобы намеренного занижения оценки роста ВВП страны перед промежуточными выборами. "Только что стало известно, что реальные показатели экономики, опубликованные перед выборами, оказались ложными, и поправка была выпущена вчера людьми из правительственного агентства, которое публиковало эти цифры… Рост ВВП в третьем квартале теперь скорректирован до 4,3% вместо 3,4% – большая разница!.. Я прошу начать немедленное расследование этой ситуации", - написал Трамп в Truth Social. Глава Белого дома задал вопрос, почему правильные данные не были опубликованы перед выборами. Случившееся он назвал "масштабной и целенаправленной ошибкой". Трамп отметил, что его администрация действует "гораздо лучше", чем показывали ранее опубликованные цифры, которые он тоже назвал хорошими. В среду Бюро экономического анализа (BEA) США сообщило, что реальный ВВП в третьем квартале 2026 года вырос на 4,3% в годовом исчислении. В отчете того же ведомства от 29 октября содержалась цифра 3,4%. Демократическая партия США по итогам промежуточных выборов 3 ноября получила контроль над обеими палатами конгресса. В палате представителей они получили по меньшей мере 259 мест из 435, в сенате – 56 мест из 100.

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мировая экономика, общество , сша, дональд трамп