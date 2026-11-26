https://1prime.ru/20261126/tret-875594842.html
Треть студентов задумалась о смене специальности из-за контента в соцсетях
Треть студентов задумалась о смене специальности из-за контента в соцсетях - 26.11.2026, ПРАЙМ
Треть студентов задумалась о смене специальности из-за контента в соцсетях
Почти треть студентов из России после просмотра карьерного контента в соцсетях всерьез задумывалась о смене специальности, еще 57% интересовались другими... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T18:11+0300
2026-11-26T18:11+0300
2026-11-26T18:17+0300
бизнес
россия
технологии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875594842.jpg?1795706244
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Почти треть студентов из России после просмотра карьерного контента в соцсетях всерьез задумывалась о смене специальности, еще 57% интересовались другими направлениями, показало исследование коммуникационного агентства "Дела PR" и студенческой платформы "Кампус" для РИА Новости. "Почти треть опрошенных студентов (32%) сообщили, что после просмотра карьерного контента в социальных сетях всерьез задумывались о смене специальности или профессии. Еще 57% заинтересовались другими профессиональными направлениями, хотя пока не планируют менять первоначальный выбор", - говорится в исследовании компаний, в котором приняли участие более 2 тысяч студентов. Отмечается, что при этом 3% респондентов отметили, что подобные материалы укрепили их уверенность в выбранной специальности, а 7% не заметили влияния контента на свои планы. В исследовании уточняется, что выбирая нынешнюю специальность, четверть опрошенных ориентировались на публикации блогеров и экспертов, 32% - на собственные интересы и способности, а 21% учитывали советы родителей и родственников. Перспективы трудоустройства и уровень заработной платы отметили 7% респондентов, информацию вузов и образовательных организаций - 6%, результаты профориентационных тестов - 3%. Наибольший интерес после просмотра карьерного контента у опрошенных вызвали психология и консультирование. Кроме того, россияне заинтересовались дизайном и другими креативными специальностями, а также созданием контента и блогингом. IT, разработку и аналитику данных выбрали 32%, маркетинг, рекламу и PR - 23%, медицину и здравоохранение - 15%. Интерес к профессиональному направлению не всегда ограничивается просмотром публикаций, следует из исследования. После знакомства с карьерным контентом 70% опрошенных искали дополнительную информацию о заинтересовавшей их специальности, а 52% изучали образовательные программы и курсы. Четверть респондентов уже записались на обучение, 17% интересовались стажировками или пробовали выполнять реальные профессиональные задачи. Еще 15% начали работать или подрабатывать в новом направлении, столько же общались с представителями интересующей профессии, отмечается в исследовании.
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бизнес, россия, технологии
Бизнес, РОССИЯ, Технологии
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Почти треть студентов из России после просмотра карьерного контента в соцсетях всерьез задумывалась о смене специальности, еще 57% интересовались другими направлениями, показало исследование коммуникационного агентства "Дела PR" и студенческой платформы "Кампус" для РИА Новости.
"Почти треть опрошенных студентов (32%) сообщили, что после просмотра карьерного контента в социальных сетях всерьез задумывались о смене специальности или профессии. Еще 57% заинтересовались другими профессиональными направлениями, хотя пока не планируют менять первоначальный выбор", - говорится в исследовании компаний, в котором приняли участие более 2 тысяч студентов.
Отмечается, что при этом 3% респондентов отметили, что подобные материалы укрепили их уверенность в выбранной специальности, а 7% не заметили влияния контента на свои планы.
В исследовании уточняется, что выбирая нынешнюю специальность, четверть опрошенных ориентировались на публикации блогеров и экспертов, 32% - на собственные интересы и способности, а 21% учитывали советы родителей и родственников. Перспективы трудоустройства и уровень заработной платы отметили 7% респондентов, информацию вузов и образовательных организаций - 6%, результаты профориентационных тестов - 3%.
Наибольший интерес после просмотра карьерного контента у опрошенных вызвали психология и консультирование. Кроме того, россияне заинтересовались дизайном и другими креативными специальностями, а также созданием контента и блогингом. IT, разработку и аналитику данных выбрали 32%, маркетинг, рекламу и PR - 23%, медицину и здравоохранение - 15%.
Интерес к профессиональному направлению не всегда ограничивается просмотром публикаций, следует из исследования. После знакомства с карьерным контентом 70% опрошенных искали дополнительную информацию о заинтересовавшей их специальности, а 52% изучали образовательные программы и курсы.
Четверть респондентов уже записались на обучение, 17% интересовались стажировками или пробовали выполнять реальные профессиональные задачи. Еще 15% начали работать или подрабатывать в новом направлении, столько же общались с представителями интересующей профессии, отмечается в исследовании.