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ЦБ фиксирует случаи, когда МФО объясняют переплаты заемщиков техническим сбоем

ЦБ фиксирует случаи, когда МФО объясняют переплаты заемщиков техническим сбоем - 26.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ фиксирует случаи, когда МФО объясняют переплаты заемщиков техническим сбоем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Банк России фиксирует случаи, когда микрофинансовые организации (МФО) объясняют переплаты их заемщиков техническим сбоем,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T11:48+0300

2026-11-26T11:48+0300

2026-11-26T11:48+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Банк России фиксирует случаи, когда микрофинансовые организации (МФО) объясняют переплаты их заемщиков техническим сбоем, сообщил и.о. директора департамента поведенческого надзора ЦБ Сергей Колганов. "Что подрывает, по нашему мнению, доверие клиента... Иногда при погашении (займа - ред.) даже берут допуслуги, либо комиссию за погашение, то есть издержки кредитор переносит на своего клиента", - сказал он, выступая на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности НАУМИР. Он также отметил, что среди проблем, подрывающих доверие к рынку микрофинансирования, есть и переплаты. "Часто те, кто этим злоупотребляет, объясняют их техническим сбоем. Но на самом деле мы видим, что это как-то очень совпадает с тем, что у компании есть и другие недостатки", - добавил Колганов. По его словам, человек зачастую может не проверять личный кабинет и доверять той сумме, которая у него указана к выплате. "Ну, и компании дополнительный доход от этого возникает", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, банк россии