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ЦБ выпустит памятную монету "Энергетик" серии "Человек труда"

ЦБ выпустит памятную монету "Энергетик" серии "Человек труда" - 26.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ выпустит памятную монету "Энергетик" серии "Человек труда"

Банк России 27 ноября выпустит в обращение памятную монету из недрагоценных металлов "Энергетик" серии "Человек труда" номиналом 10 рублей, сообщил регулятор. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T12:06+0300

2026-11-26T12:06+0300

2026-11-26T12:06+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк России 27 ноября выпустит в обращение памятную монету из недрагоценных металлов "Энергетик" серии "Человек труда" номиналом 10 рублей, сообщил регулятор. "Банк России 27 ноября 2026 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "Энергетик" серии "Человек труда", - говорится в сообщении. Диаметр монеты - 22 миллиметров. На лицевой и оборотной сторонах по окружности имеется выступающий кант, а боковая поверхность рифленая. На лицевой стороне монеты расположены надписи: в верхней части - "Банк России", в нижней - "2026", номинал монеты "10 рублей". В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора. На оборотной стороне расположено рельефное изображение электромонтера на фоне стилизованных изображений электростанции и линии электропередачи. Также имеются рельефные надписи: слева по окружности имеется рельефная надпись "Человек труда". Тираж монеты - 1 миллион штук. "Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - уточнил регулятор.

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