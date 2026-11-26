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ЦБ РФ готовит изменения в базовый стандарт защиты прав потребителей МФО

ЦБ РФ готовит изменения в базовый стандарт защиты прав потребителей МФО - 26.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ РФ готовит изменения в базовый стандарт защиты прав потребителей МФО

Банк России готовит изменения в базовый стандарт защиты прав потребителей микрофинансовых организаций (МФО), поскольку видит проблему излишних комиссий за... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T12:21+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк России готовит изменения в базовый стандарт защиты прав потребителей микрофинансовых организаций (МФО), поскольку видит проблему излишних комиссий за погашение микрозаймов, сообщил и.о. директора департамента поведенческого надзора ЦБ Сергей Колганов, выступая на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности НАУМИР. "Основное, что нам, конечно, не нравится, это практически 80% заемщиков платят комиссию за погашение (займа - ред.). Да, бесплатный способ номинальный есть, но он настолько неудобный, что заемщики вынуждены платить. И вот мы тут посчитали - совокупный годовой размер комиссии составил 50 миллиардов", - сказал он. "Но на наш взгляд это, конечно, недопустимая вещь. Мы будем править базовый стандарт и, соответственно, эту проблему решать через него", - добавил он. Так, согласно презентации Колганова, максимальный размер комиссии при погашении займа платным способом достигает 15,9%, а средняя комиссия с договора составила 800 рублей.

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финансы, банки, банк россии