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ЦБ зафиксировал жалобы на неформальные группы микрофинансовых организаций
ЦБ зафиксировал жалобы на неформальные группы микрофинансовых организаций - 26.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал жалобы на неформальные группы микрофинансовых организаций
Банк России фиксирует жалобы на неформальные группы микрофинансовых организаций (МФО), которые совершают большое количество нарушений, не имея между собой... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T13:34+0300
2026-11-26T13:34+0300
2026-11-26T13:36+0300
финансы
банки
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк России фиксирует жалобы на неформальные группы микрофинансовых организаций (МФО), которые совершают большое количество нарушений, не имея между собой формальной юридической связи, сообщила заместитель директора департамента поведенческого надзора ЦБ Ольга Шеховцова. ЦБ еще в 2021 году в ходе поведенческого надзора выявил такого рода неформальные группы, дав им определение. Под ними он понимает неформально взаимосвязанные финансовые организации, в деятельности которых прослеживается преемственность нарушений компаний, уже исключенных за такие деяния из государственного реестра микрофинансовых организаций. "Каждый год количество жалоб на некие неформальные группы, она растет, и сейчас составляет порядка треть всех обращений", - сказала Шеховцова, выступая на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности НАУМИР и демонстрируя слайды презентации. "Фактически это группы лиц, которые осознанно... осуществляют этот бизнес достаточно агрессивно, выходя на рынок с плохими дополнительными услугами, с некачественными клиентскими путями, которые приводят к массе приобретений со стороны потребителя разного рода услуг", - добавила она. По ее словам, такого рода МФО проходят классическую схему: сначала организация, которая давно есть в реестре, производит смену руководителя, потом активно выдает займы и формирует огромное количество жалоб. После этого Банк России начинает реагировать и применять меры, в данном случае ограничивать деятельность МФО. "Организация все успешно устраняет, и когда мы снимаем эти ограничения, она выходит добровольно из реестра, передавая бизнес новой компании, точно такой же, которая давно в реестре ничего не делала, кроме поддержания одного-двух займов, и этот цикл повторяется", - уточнила Шеховцова. По ее словам, Банк России намерен активно работать в предстоящем году с такого рода компаниями совместно с саморегулируемыми организациями. "Уже встречались с участниками рынка с тем, чтобы продумать те сценарии, которые успешно работали бы на пресечение деятельности подобных компаний, при этом не затрагивали добросовестных участников рынка", - заключила Шеховцова.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк России фиксирует жалобы на неформальные группы микрофинансовых организаций (МФО), которые совершают большое количество нарушений, не имея между собой формальной юридической связи, сообщила заместитель директора департамента поведенческого надзора ЦБ Ольга Шеховцова.
ЦБ еще в 2021 году в ходе поведенческого надзора выявил такого рода неформальные группы, дав им определение. Под ними он понимает неформально взаимосвязанные финансовые организации, в деятельности которых прослеживается преемственность нарушений компаний, уже исключенных за такие деяния из государственного реестра микрофинансовых организаций.
"Каждый год количество жалоб на некие неформальные группы, она растет, и сейчас составляет порядка треть всех обращений", - сказала Шеховцова, выступая на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности НАУМИР и демонстрируя слайды презентации.
"Фактически это группы лиц, которые осознанно... осуществляют этот бизнес достаточно агрессивно, выходя на рынок с плохими дополнительными услугами, с некачественными клиентскими путями, которые приводят к массе приобретений со стороны потребителя разного рода услуг", - добавила она.
По ее словам, такого рода МФО проходят классическую схему: сначала организация, которая давно есть в реестре, производит смену руководителя, потом активно выдает займы и формирует огромное количество жалоб.
После этого Банк России начинает реагировать и применять меры, в данном случае ограничивать деятельность МФО.
"Организация все успешно устраняет, и когда мы снимаем эти ограничения, она выходит добровольно из реестра, передавая бизнес новой компании, точно такой же, которая давно в реестре ничего не делала, кроме поддержания одного-двух займов, и этот цикл повторяется", - уточнила Шеховцова.
По ее словам, Банк России намерен активно работать в предстоящем году с такого рода компаниями совместно с саморегулируемыми организациями.
"Уже встречались с участниками рынка с тем, чтобы продумать те сценарии, которые успешно работали бы на пресечение деятельности подобных компаний, при этом не затрагивали добросовестных участников рынка", - заключила Шеховцова.