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ЦБ разрабатывает механизм, позволяющий банкам выявлять карты дропперов
ЦБ разрабатывает механизм, позволяющий банкам выявлять карты дропперов - 26.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ разрабатывает механизм, позволяющий банкам выявлять карты дропперов
Банк России разрабатывает механизм, который позволит банкам выявлять карты дропперов и предотвращать операции через их счета, сообщила заместитель председателя... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T13:55+0300
2026-11-26T13:55+0300
2026-11-26T13:55+0300
банки
финансы
технологии
ольга полякова
банк россии
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк России разрабатывает механизм, который позволит банкам выявлять карты дропперов и предотвращать операции через их счета, сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова.
Дропперы - это люди, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства.
"Мы готовим необходимый механизм, который будет позволят банкам и нам выявлять карты дропов и предотвращать своевременно операции через эти счета", - сказала она, выступая на пленарном заседании Государственной думы.
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банки, финансы, технологии, ольга полякова, банк россии
Банки, Финансы, Технологии, Ольга Полякова, Банк России
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк России разрабатывает механизм, который позволит банкам выявлять карты дропперов и предотвращать операции через их счета, сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова.
Дропперы - это люди, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства.
"Мы готовим необходимый механизм, который будет позволят банкам и нам выявлять карты дропов и предотвращать своевременно операции через эти счета", - сказала она, выступая на пленарном заседании Государственной думы.