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ЦБ разрабатывает механизм, позволяющий банкам выявлять карты дропперов

ЦБ разрабатывает механизм, позволяющий банкам выявлять карты дропперов - 26.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ разрабатывает механизм, позволяющий банкам выявлять карты дропперов

Банк России разрабатывает механизм, который позволит банкам выявлять карты дропперов и предотвращать операции через их счета, сообщила заместитель председателя... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T13:55+0300

2026-11-26T13:55+0300

2026-11-26T13:55+0300

банки

финансы

технологии

ольга полякова

банк россии

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк России разрабатывает механизм, который позволит банкам выявлять карты дропперов и предотвращать операции через их счета, сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова. Дропперы - это люди, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства. "Мы готовим необходимый механизм, который будет позволят банкам и нам выявлять карты дропов и предотвращать своевременно операции через эти счета", - сказала она, выступая на пленарном заседании Государственной думы.

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банки, финансы, технологии, ольга полякова, банк россии