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ЦБ не фиксирует проблем с достаточностью капитала у российских банков

ЦБ не фиксирует проблем с достаточностью капитала у российских банков - 26.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ не фиксирует проблем с достаточностью капитала у российских банков

Банк России не фиксирует проблем с достаточностью капитала у российских банков, чтобы кредитовать экономику, заявила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T13:58+0300

2026-11-26T13:58+0300

2026-11-26T13:58+0300

банки

финансы

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ольга полякова

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госдума

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк России не фиксирует проблем с достаточностью капитала у российских банков, чтобы кредитовать экономику, заявила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова. "Мы часто слышим в наш адрес то, что регулирование у нас достаточно жесткое и консервативное, но я хочу еще раз подчеркнуть, что это в первую очередь связано с тем, что наша основная задача - это обеспечить сохранность средств наших граждан и юридических лиц. Поэтому все регулирование, которое мы выстраиваем, оно направлено на обеспечение финансовой устойчивости нашего банковского сектора, на защиту от роста существенных рисков на балансах банков", - сказала она в рамках пленарного заседания Госдумы. "На сегодняшний день мы не видим, что банки испытывают какие-то проблемы с достаточностью капитала, чтобы кредитовать экономику. И цифры говорят сами за себя", - продолжила она.

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банки, финансы, россия, ольга полякова, банк россии, госдума