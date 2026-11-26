https://1prime.ru/20261126/tsb-875583174.html
ЦБ не наблюдает кредитного сжатия, заявила Полякова
ЦБ не наблюдает кредитного сжатия, заявила Полякова - 26.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ не наблюдает кредитного сжатия, заявила Полякова
Банк России не наблюдает кредитного сжатия, сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T14:26+0300
2026-11-26T14:26+0300
2026-11-26T14:26+0300
финансы
банки
россия
ольга полякова
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875583174.jpg?1795692362
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк России не наблюдает кредитного сжатия, сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова.
"Что касается нашего регулирования банковского, оно, как я уже говорила, направлено в первую очередь на обеспечение финансовой устойчивости банковского сектора, на то, чтобы не росли риски на балансах банков, чтобы средства граждан были сохранены", - сказала она, выступая на пленарном заседании Государственной думы.
"Опосредовано да, это влияет, конечно, на стоимость кредита, потому что банкам приходится затрачивать капитал, формировать резервы, когда есть необходимость... Мы не наблюдаем какого-то кредитного сжатия", - добавила зампред.
Полякова отметила, что в ЦБ также не считают, что регулирование влияет на кредитное сжатие.
"За прошедший год, если сравнивать цифры год к году, плюс 13 триллионов. Это кредит экономике", - заключила она.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, ольга полякова, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Ольга Полякова, Банк России
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк России не наблюдает кредитного сжатия, сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова.
"Что касается нашего регулирования банковского, оно, как я уже говорила, направлено в первую очередь на обеспечение финансовой устойчивости банковского сектора, на то, чтобы не росли риски на балансах банков, чтобы средства граждан были сохранены", - сказала она, выступая на пленарном заседании Государственной думы.
"Опосредовано да, это влияет, конечно, на стоимость кредита, потому что банкам приходится затрачивать капитал, формировать резервы, когда есть необходимость... Мы не наблюдаем какого-то кредитного сжатия", - добавила зампред.
Полякова отметила, что в ЦБ также не считают, что регулирование влияет на кредитное сжатие.
"За прошедший год, если сравнивать цифры год к году, плюс 13 триллионов. Это кредит экономике", - заключила она.