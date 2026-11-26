https://1prime.ru/20261126/tsb-875593772.html

ЦБ установил официальный курс валют на пятницу

ЦБ установил официальный курс валют на пятницу - 26.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ установил официальный курс валют на пятницу

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 0,3 копейки, до 12,3184 рубля, доллара - снизился на 18,65 копейки, до 82,1265 рубля,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T17:49+0300

2026-11-26T17:49+0300

2026-11-26T17:50+0300

рынок

банк россии

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 0,3 копейки, до 12,3184 рубля, доллара - снизился на 18,65 копейки, до 82,1265 рубля, евро - на 43,44 копейки, до 89,8053 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, банк россии