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Оптовая цена на курицу за неделю снизилась на 3%

Оптовая цена на курицу за неделю снизилась на 3% - 26.11.2026, ПРАЙМ

Оптовая цена на курицу за неделю снизилась на 3%

Оптовая цена на тушки курицы за прошлую неделю составила 243 рубля за килограмм, что на 3% меньше, чем неделей ранее, сообщает газета "Известия" со ссылкой на... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T00:25+0300

2026-11-26T00:25+0300

2026-11-26T00:25+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Оптовая цена на тушки курицы за прошлую неделю составила 243 рубля за килограмм, что на 3% меньше, чем неделей ранее, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитического агентства AD Libitum. "Средняя оптовая цена тушки бройлера за период с 16 по 22 ноября 2026 года составила 243 рубля за килограмм - на 3% меньше, чем неделей ранее (с 9 по 15 ноября)", - пишут "Известия". Подчеркивается, что статистика "Мясоинфо" и Национального союза птицеводов (НСП) подтверждает эту тенденцию, о незначительном удешевлении также сообщил представитель "Черкизово". Это, как отмечает издание, первое снижение как минимум с середины августа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40