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Биржевая цена на палладий упала ниже 800 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена на палладий упала ниже 800 долларов за тройскую унцию - 26.11.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена на палладий упала ниже 800 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена на палладий падает в четверг, ранее в ходе торгов показатель впервые с мая 2017 года оказался ниже 800 долларов за тройскую унцию, следует из... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T08:27+0300

2026-11-26T08:27+0300

2026-11-26T08:27+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на палладий падает в четверг, ранее в ходе торгов показатель впервые с мая 2017 года оказался ниже 800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 8.06 мск цена декабрьского фьючерса на палладий падает на 2,8% относительно предыдущего закрытия, до 871,75 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов среды показатель опускался ниже отметки в 800 долларов - впервые с 30 мая 2017 года. С начала ноября палладий подешевел на 11,8%, а с начала недели его цена опустилась на 2,4%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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