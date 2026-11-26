https://1prime.ru/20261126/tsentrobank-875572412.html

Центробанк Кореи повысил ставку рефинансирования до 3,25%

Центробанк Кореи повысил ставку рефинансирования до 3,25% - 26.11.2026, ПРАЙМ

Центробанк Кореи повысил ставку рефинансирования до 3,25%

Банк Кореи (центробанк) в четверг повысил ставку рефинансирования до 3,25% с 3%, что стало самым высоким уровнем с октября 2024 года, следует из сообщений... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T10:59+0300

2026-11-26T10:59+0300

2026-11-26T10:59+0300

финансы

банки

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875572412.jpg?1795679974

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк Кореи (центробанк) в четверг повысил ставку рефинансирования до 3,25% с 3%, что стало самым высоким уровнем с октября 2024 года, следует из сообщений регулятора. "Совет по монетарной политике Банка Кореи сегодня принял решение повысить базовую ставку на 25 базисных пунктов, с 3% до 3,25%", - говорится в итогах заседания центробанка. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Повышение ставки в ноябре стало третьим с начала 2026 года. Регулятор отмечает, что рост экономики страны продолжает укрепляться, при этом инфляция, согласно прогнозу, будет оставаться выше целевого уровня в течение значительного времени, а риски для финансовой стабильности сохраняются.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки