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Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 2%

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 2% - 26.11.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 2%

Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем ускоряют рост примерно до 2%, поднимаются почти до 1112 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:35+0300

2026-11-26T14:35+0300

2026-11-26T14:35+0300

газ

торги

европа

нидерланды

ближний восток

ice

ес

газпром

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем ускоряют рост примерно до 2%, поднимаются почти до 1112 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 995,5 доллара (+0,7%). По состоянию на 9.50 мск показатель составлял 996,9 доллара (+0,8%), а на 13.50 мск - 1 011,6 доллара (+2,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 988,8 доллара за тысячу кубометров. Котировки начали расти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и проблем с судоходством в Ормузском проливе. На последних торгах октября стоимость газовых фьючерсов достигла отметки в 1200 долларов за тысячу кубометров - впервые с 2022 года. Еврокомиссия, с учетом фактически сложившихся цен на газ в Европе, повысила их средний прогноз по итогам текущего года сразу на 42%, до 709 долларов за тысячу кубометров. Евросоюз с начала отопительного сезона отбирает газ из подземных хранилищ рекордными темпами, хотя не смог их вовремя заполнить даже до 75%. В итоге уже 18 ноября запасы опустились ниже 70%. Это самый низкий показатель для середины ноября за всю историю наблюдений, отмечал "Газпром".

европа

нидерланды

ближний восток

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газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice, ес, газпром