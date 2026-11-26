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Цены на жилье в странах Евросоюза за 15 лет выросли на 61%

Цены на жилье в странах Евросоюза за 15 лет выросли на 61% - 26.11.2026, ПРАЙМ

Цены на жилье в странах Евросоюза за 15 лет выросли на 61%

Цены на жилье в странах Евросоюза в период с 2010 по 2025 год выросли на 61%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:51+0300

2026-11-26T15:51+0300

2026-11-26T15:51+0300

мировая экономика

венгрия

эстония

литва

ес

евростат

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Цены на жилье в странах Евросоюза в период с 2010 по 2025 год выросли на 61%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. Только в 2025 году рост составил 6%, добавляет агентство. Самый большой рост цен на жилье за 15 лет был зафиксирован в Венгрии (291%), Эстонии (245%) и Литве (206%). Арендная плата с 2010 года выросла на 29%. Увеличение наблюдалось во всех странах ЕС, за исключением Греции, где стоимость аренды сократилась на 8%. Наибольший рост значения за период был зафиксирован в Эстонии (241%), Литве (193%), Венгрии (127%) и Ирландии (118%). Согласно данным Евростата, наиболее высокие уровни цен на жилье и коммунальные услуги в 2025 году были отмечены в Ирландии (на 90% выше среднего уровня по ЕС), Люксембурге (на 82%) и Дании (на 67%). Самые низкие показатели зафиксированы в Болгарии (на 59% ниже среднего уровня), Хорватии (на 52%) и Польше (на 48%). Кроме того, в прошлом году 9% населения Евросоюза имели задолженности по ипотеке, аренде жилья или коммунальным платежам. При этом в 2010 году показатель составлял 12%. Самое высокое число должников в 2025 году наблюдалось в Греции (42%), самое низкое - в Чехии (3%).

венгрия

эстония

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мировая экономика, венгрия, эстония, литва, ес, евростат