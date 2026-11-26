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Подкомиссия кабмина обсудила устойчивость работы критической инфраструктуры ЦФО

Подкомиссия кабмина обсудила устойчивость работы критической инфраструктуры ЦФО - 26.11.2026, ПРАЙМ

Подкомиссия кабмина обсудила устойчивость работы критической инфраструктуры ЦФО

Устойчивость работы критической инфраструктуры и ключевых отраслей экономики Центрального федерального округа обсудили в рамках очередного заседания подкомиссии | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:35+0300

2026-11-26T14:35+0300

2026-11-26T14:36+0300

россия

центральный федеральный округ

денис мантуров

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Устойчивость работы критической инфраструктуры и ключевых отраслей экономики Центрального федерального округа обсудили в рамках очередного заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, говорится в сообщении правительства России. Заседание провел первый вице-премьер России Денис Мантуров. В мероприятии приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти, а также отраслевых компаний. "Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров провел очередное заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Участники заседания обсудили устойчивость работы критической инфраструктуры и ключевых отраслей экономики Центрального федерального округа (ЦФО)", - говорится в сообщении. Мантуров отметил, что правительство уделяет особое внимание Белгородской, Курской и Брянской областям. В настоящее время предстоит оценить, насколько принятые меры по физической защите объектов в ЦФО отвечают нынешним угрозам. "За это время накоплен практический опыт поддержания снабжения жителей теплом, водой и электричеством и восстановления сетей. Но условия в приграничье требуют держать эти вопросы на постоянном, повышенном контроле", – отметил Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении правительства.

центральный федеральный округ

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россия, центральный федеральный округ, денис мантуров