https://1prime.ru/20261126/tsfo-875584043.html
Подкомиссия кабмина обсудила устойчивость работы критической инфраструктуры ЦФО
Подкомиссия кабмина обсудила устойчивость работы критической инфраструктуры ЦФО - 26.11.2026, ПРАЙМ
Подкомиссия кабмина обсудила устойчивость работы критической инфраструктуры ЦФО
Устойчивость работы критической инфраструктуры и ключевых отраслей экономики Центрального федерального округа обсудили в рамках очередного заседания подкомиссии | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T14:35+0300
2026-11-26T14:35+0300
2026-11-26T14:36+0300
россия
центральный федеральный округ
денис мантуров
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875584043.jpg?1795692984
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Устойчивость работы критической инфраструктуры и ключевых отраслей экономики Центрального федерального округа обсудили в рамках очередного заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, говорится в сообщении правительства России. Заседание провел первый вице-премьер России Денис Мантуров. В мероприятии приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти, а также отраслевых компаний. "Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров провел очередное заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Участники заседания обсудили устойчивость работы критической инфраструктуры и ключевых отраслей экономики Центрального федерального округа (ЦФО)", - говорится в сообщении. Мантуров отметил, что правительство уделяет особое внимание Белгородской, Курской и Брянской областям. В настоящее время предстоит оценить, насколько принятые меры по физической защите объектов в ЦФО отвечают нынешним угрозам. "За это время накоплен практический опыт поддержания снабжения жителей теплом, водой и электричеством и восстановления сетей. Но условия в приграничье требуют держать эти вопросы на постоянном, повышенном контроле", – отметил Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении правительства.
центральный федеральный округ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный федеральный округ, денис мантуров
РОССИЯ, Центральный федеральный округ, Денис Мантуров
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Устойчивость работы критической инфраструктуры и ключевых отраслей экономики Центрального федерального округа обсудили в рамках очередного заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, говорится в сообщении правительства России.
Заседание провел первый вице-премьер России Денис Мантуров. В мероприятии приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти, а также отраслевых компаний.
"Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров провел очередное заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Участники заседания обсудили устойчивость работы критической инфраструктуры и ключевых отраслей экономики Центрального федерального округа (ЦФО)", - говорится в сообщении.
Мантуров отметил, что правительство уделяет особое внимание Белгородской, Курской и Брянской областям. В настоящее время предстоит оценить, насколько принятые меры по физической защите объектов в ЦФО отвечают нынешним угрозам.
"За это время накоплен практический опыт поддержания снабжения жителей теплом, водой и электричеством и восстановления сетей. Но условия в приграничье требуют держать эти вопросы на постоянном, повышенном контроле", – отметил Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении правительства.