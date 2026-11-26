https://1prime.ru/20261126/turtsija-875600396.html

Турция и Россия обсудили сотрудничество в энергетике

Турция и Россия обсудили сотрудничество в энергетике - 26.11.2026, ПРАЙМ

Турция и Россия обсудили сотрудничество в энергетике

Глава минэнерго Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком реализацию проекта АЭС "Аккую", сотрудничество по газу... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T19:28+0300

2026-11-26T19:28+0300

2026-11-26T19:28+0300

газ

россия

турция

стамбул

анкара

александр новак

аэс "аккую"

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СТАМБУЛ, 26 ноя – ПРАЙМ. Глава минэнерго Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком реализацию проекта АЭС "Аккую", сотрудничество по газу и совместную работу в будущем. Встреча состоялась в Стамбуле. "Мы провели всеобъемлющие консультации с вице-премьером России Александром Новаком, обсудив актуальное состояние сотрудничества в энергетике. Мы оценили совместную работу в предстоящий период, обсудили достигнутый на АЭС "Аккую" этап и ход сотрудничества между странами в сфере природного газа", - сообщил Байрактар в соцсетях. Турецкий министр подчеркнул, что Анкара намерена поддерживать энергодиалог с Москвой, фокусируясь на продвижении стратегических проектов в соответствии с установленным графиком и предпринимая новые шаги на основе взаимной выгоды. Новак в рамках рабочего визита в Турцию принял участие в открытии российско-турецкого завода по производству малеинового ангидрида, Заседание межправительственной комиссии России и Турции планируется в пятницу. Оно пройдет одновременно с российско-турецким бизнес-форумом.

турция

стамбул

анкара

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газ, россия, турция, стамбул, анкара, александр новак, аэс "аккую"