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Турция и Россия обсудили сотрудничество в энергетике
Турция и Россия обсудили сотрудничество в энергетике - 26.11.2026, ПРАЙМ
Турция и Россия обсудили сотрудничество в энергетике
Глава минэнерго Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком реализацию проекта АЭС "Аккую", сотрудничество по газу... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T19:28+0300
2026-11-26T19:28+0300
2026-11-26T19:28+0300
газ
россия
турция
стамбул
анкара
александр новак
аэс "аккую"
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СТАМБУЛ, 26 ноя – ПРАЙМ. Глава минэнерго Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком реализацию проекта АЭС "Аккую", сотрудничество по газу и совместную работу в будущем.
Встреча состоялась в Стамбуле.
"Мы провели всеобъемлющие консультации с вице-премьером России Александром Новаком, обсудив актуальное состояние сотрудничества в энергетике. Мы оценили совместную работу в предстоящий период, обсудили достигнутый на АЭС "Аккую" этап и ход сотрудничества между странами в сфере природного газа", - сообщил Байрактар в соцсетях.
Турецкий министр подчеркнул, что Анкара намерена поддерживать энергодиалог с Москвой, фокусируясь на продвижении стратегических проектов в соответствии с установленным графиком и предпринимая новые шаги на основе взаимной выгоды.
Новак в рамках рабочего визита в Турцию принял участие в открытии российско-турецкого завода по производству малеинового ангидрида,
Заседание межправительственной комиссии России и Турции планируется в пятницу. Оно пройдет одновременно с российско-турецким бизнес-форумом.
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газ, россия, турция, стамбул, анкара, александр новак, аэс "аккую"
Газ, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Стамбул, Анкара, Александр Новак, АЭС "Аккую"
СТАМБУЛ, 26 ноя – ПРАЙМ. Глава минэнерго Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком реализацию проекта АЭС "Аккую", сотрудничество по газу и совместную работу в будущем.
Встреча состоялась в Стамбуле.
"Мы провели всеобъемлющие консультации с вице-премьером России Александром Новаком, обсудив актуальное состояние сотрудничества в энергетике. Мы оценили совместную работу в предстоящий период, обсудили достигнутый на АЭС "Аккую" этап и ход сотрудничества между странами в сфере природного газа", - сообщил Байрактар в соцсетях.
Турецкий министр подчеркнул, что Анкара намерена поддерживать энергодиалог с Москвой, фокусируясь на продвижении стратегических проектов в соответствии с установленным графиком и предпринимая новые шаги на основе взаимной выгоды.
Новак в рамках рабочего визита в Турцию принял участие в открытии российско-турецкого завода по производству малеинового ангидрида,
Заседание межправительственной комиссии России и Турции планируется в пятницу. Оно пройдет одновременно с российско-турецким бизнес-форумом.