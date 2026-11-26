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Новосибирские ученые готовят обоснование проекта строительства ж/д ветки в КНР

Новосибирские ученые готовят обоснование проекта строительства ж/д ветки в КНР - 26.11.2026, ПРАЙМ

Новосибирские ученые готовят обоснование проекта строительства ж/д ветки в КНР

Специалисты Сибирского государственного университета путей сообщения из Новосибирска готовят научно-экономическое обоснование проекта строительства... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T10:22+0300

2026-11-26T10:22+0300

2026-11-26T10:22+0300

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китай

новосибирск

кузбасс

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КЕМЕРОВО, 26 ноя – ПРАЙМ. Специалисты Сибирского государственного университета путей сообщения из Новосибирска готовят научно-экономическое обоснование проекта строительства железнодорожной ветки от кузбасского города Таштагола до китайского города Урумчи, сообщили журналистам в правительстве региона по итогам прямой линии губернатора Ильи Середюка. По словам главы региона, сейчас до 70% выручки угольщиков уходит на транспортные расходы. Снижение затрат на перевозку повысит рентабельность угольных предприятий, обеспечит увеличение их загрузки, улучшение финансовых показателей и налоговых отчислений в бюджет региона. "Строительство такой дороги позволит на 40% сократить затраты на логистику вывоза угля нашему основному потребителю за рубежом — Китаю. Это всероссийская стройка, на это нужны очень серьезные инвестиции, обсуждали ее с вице-премьером правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, по его поручению проект рассмотрело министерство транспорта РФ, он обоснован учеными, мы добились поддержки ряда научных институтов, Российской академии наук", - рассказал Илья Середюк. Новая железнодорожная ветка от Таштагола до китайского города Урумчи через Горную Шорию и Республику Алтай позволит расширить возможности поставок кузбасского угля в Китай с минимальными затратами на логистику, создать дополнительный транспортный коридор и снизить логистические ограничения. Проект также откроет новые возможности для развития экономики южных территорий Кузбасса и укрепления торгово-экономических связей с Китаем. "Сейчас специалисты Сибирского государственного университета путей сообщения из Новосибирска готовят научно-экономическое обоснование проекта", – сообщили в правительстве региона.

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бизнес, китай, новосибирск, кузбасс