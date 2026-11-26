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Ученый оценил объем вылова лосося в России в 2027 году

Ученый оценил объем вылова лосося в России в 2027 году - 26.11.2026, ПРАЙМ

Ученый оценил объем вылова лосося в России в 2027 году

Суммарная численность подходов лосося в России в 2027 году не превысит 100-120 тысяч тонн, сообщил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T05:05+0300

2026-11-26T05:05+0300

2026-11-26T05:05+0300

промышленность

россия

япония

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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Суммарная численность подходов лосося в России в 2027 году не превысит 100-120 тысяч тонн, сообщил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин. "По предварительным оценкам, суммарная численность подходов не превысит 100-120 тысяч тонн", - сказал Колончин на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС). Он отметил, что прогнозы вылова будут представлены зимой на заседании отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве. "Мы считаем, что итоги лососевой путины 2027 года уже будут иметь ключевое значение. Они позволят верифицировать характер наблюдаемых сегодня изменений", - отметил Колончин. Ученый рассказал, что фактически вылов лосося на сегодняшний день составил чуть более 100 тысяч тонн, этот показатель ниже даже самых пессимистичных оценок. В последний раз такие объемы фиксировались в 1980 году. "Наблюдаемые сегодня изменения являются индикатором трансформации экосистемы мирового океана… Принципиально важно понимать, что происходящее сегодня - это не локальные аномалии и не следствие ошибок в управлении промыслом. Это часть глобального процесса, затрагивающего весь Тихий океан", - рассказал Колончин. Он отметил, что снижение подходов лосося в этом году отмечается также в Японии и Северной Америке.

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промышленность, россия, япония