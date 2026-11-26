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Российские ученые предложили энергоустановки для обеспечения энергией ЦОДов

Российские ученые предложили энергоустановки для обеспечения энергией ЦОДов - 26.11.2026, ПРАЙМ

Российские ученые предложили энергоустановки для обеспечения энергией ЦОДов

Энергоустановки на твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ) с использованием в том числе угля Кузбасса могли бы обеспечивать энергией необходимые для развития... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:44+0300

2026-11-26T14:44+0300

2026-11-26T14:45+0300

промышленность

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марат хуснуллин

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цод

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НОВОСИБИРСК, 26 ноя – ПРАЙМ. Энергоустановки на твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ) с использованием в том числе угля Кузбасса могли бы обеспечивать энергией необходимые для развития искусственного интеллекта центры обработки данных, сообщил директор Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН (ИХТТМ СО РАН) Александр Немудрый. На общем собрании СО РАН в четверг он пояснил, что в связи с большим ростом потребностей в электроэнергии в последнее время для ее производства специалисты все чаще смотрят в сторону эффективных твердооксидных топливных элементов. По разным прогнозам, их рынок будет расти от 10% до 30% в год, отметил ученый. "Есть запрос на автономную распределенную энергетику в связи со стремительным развитием искусственного интеллекта, строительством дата-центров... Твердооксидные топливные элементы способны работать на различных углеводородных топливах, синтез-газе, природном газе и в принципе даже на угле", - сказал Немудрый. Для расширения внутреннего рынка природного газа и угла Кузбасса, а также для обеспечения растущих потребностей в электроэнергии для центров обработки данных (ЦОД) ученые предлагают строить автономные электростанции на твердооксидных топливных элементах. В ИХТТМ СО РАН уже разработана принципиальная схема электрохимического генератора с их использованием. "Понимая, что СО РАН может решать такие задачи, как создание СКИФа (Сибирский кольцевой источник фотонов – ред.), почему бы нам не замахнуться на автономную энергоустановку на 1 мегаватт на базе топливных элементов. Такие установки сейчас очень востребованы для дата-центров", - сказал директор научного института. Он подчеркнул, что решить задачу создания такой электростанции предлагается совместными усилиями нескольких научных институтов РАН с активным привлечением промышленных предприятий. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме 25 ноября сообщил о назревшем вопросе развития центров обработки данных в регионах России на фоне дефицита электромощностей. По его словам, нужна общая схема развития ЦОДов.

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промышленность, кузбасс, марат хуснуллин, ран, госдума, цод