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В аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 26.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщает Росавиация. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T04:59+0300
2026-11-26T04:59+0300
2026-11-26T04:59+0300
бизнес
уфа
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Уфы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
В Росавиации уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, уфа, росавиация
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Уфы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
В Росавиации уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.