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Украинский производитель туалетной бумаги остановил выпуск продукции
Украинский производитель туалетной бумаги остановил выпуск продукции - 26.11.2026, ПРАЙМ
Украинский производитель туалетной бумаги остановил выпуск продукции
Один из крупнейших украинских производителей туалетной бумаги "Снежная панда" заявил о прекращении выпуска продукции на Украине. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T14:28+0300
2026-11-26T14:28+0300
2026-11-26T14:28+0300
бизнес
украина
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Один из крупнейших украинских производителей туалетной бумаги "Снежная панда" заявил о прекращении выпуска продукции на Украине. "Группа компаний "Блуми" прекращает производство продукции на Украине… Это решение напрямую касается всех брендов компании: "Снежная Панда", "Нежное прикосновение", Zoo Zoo, Helper и Helper Professional", - говорится в сообщении компании, опубликованном в соцсети Facebook. Производственные мощности компании находятся в Одессе. Компания изготавливала туалетную бумагу, бумажные полотенца, подгузники.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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бизнес, украина, одесса
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Один из крупнейших украинских производителей туалетной бумаги "Снежная панда" заявил о прекращении выпуска продукции на Украине.
"Группа компаний "Блуми" прекращает производство продукции на Украине… Это решение напрямую касается всех брендов компании: "Снежная Панда", "Нежное прикосновение", Zoo Zoo, Helper и Helper Professional", - говорится в сообщении компании, опубликованном в соцсети Facebook.
Производственные мощности компании находятся в Одессе. Компания изготавливала туалетную бумагу, бумажные полотенца, подгузники.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская