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Арбитражный управляющий купил права требования к должникам "Открытие Холдинга"

Арбитражный управляющий купил права требования к должникам "Открытие Холдинга" - 26.11.2026, ПРАЙМ

Арбитражный управляющий купил права требования к должникам "Открытие Холдинга"

Арбитражный управляющий Денис Полийчук, чье назначение временным управляющим ООО "Гугл" в 2022 году отменил Девятый арбитражный апелляционный суд, приобрел на... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T16:45+0300

2026-11-26T16:45+0300

2026-11-26T16:47+0300

бизнес

россия

москва

открытие холдинг

гугл

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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный управляющий Денис Полийчук, чье назначение временным управляющим ООО "Гугл" в 2022 году отменил Девятый арбитражный апелляционный суд, приобрел на торгах права требования "Открытие Холдинга" к трем его должникам на общую сумму более 84 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Полийчук заплатил почти 2 миллиона рублей за право требовать около 8 миллионов рублей с одного из экс-руководителей "Открытие Холдинга" Сергея Сырникова, более 58 миллионов – с "дочки" этой компании ООО "Пауэр Ресорсес" и более 18 миллионов – с ООО "АБЕ Консалтинг", оказывавшего "Открытие Холдингу" бухуслуги. Начальная цена на торгах равнялась размеру требований. Полийчук предложил лучшую цену за этот лот и стал победителем торгов. Полийчук определением арбитражного суда Москвы в 2022 году был утвержден временным управляющим российской "дочки" Google. Но при оглашении резолютивной части этого определения в судебном заседании была названа фамилия другого арбитражного управляющего – Вадима Кедрова. Апелляционный суд затем назначение Полийчука отменил и утвердил временным управляющим Валерия Таляровского, который сейчас является и конкурсным управляющим "Гугла". Суд признал "Открытие Холдинг", основного в прошлом акционера банка "Открытие", банкротом в июле 2022 года. На тот момент общая сумма включенных в реестр требований кредиторов превышала 920 миллиардов рублей. После этого в реестр было включено еще одно крупное требование – банка "Траст", основного кредитора должника, на сумму около 107,4 миллиарда рублей. Дела о банкротстве "Открытие Холдинга" и "Гугла" по-своему уникальны в российской судебной практике. В реестр требований кредиторов "Открытие Холдинга" включены требования в рекордном размере – более 1 триллиона рублей. При этом в банкротстве "Гугла" размер текущих требований кредиторов превышает астрономические 91,5 квинтиллиона рублей (20-значное число). В отношении обоих должников продолжается конкурсное производство.

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