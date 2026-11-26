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В Венгрии заявили, что запасов газа хватит на 95 зимних дней

В Венгрии заявили, что запасов газа хватит на 95 зимних дней - 26.11.2026, ПРАЙМ

В Венгрии заявили, что запасов газа хватит на 95 зимних дней

Газохранилища Венгрии заполнены на 74%, что на 5% выше, чем в среднем по ЕС, запасов хватит на 95 зимних дней, заявил министр экономики и энергетики Венгрии... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T00:43+0300

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БУДАПЕШТ, 26 ноя - ПРАЙМ. Газохранилища Венгрии заполнены на 74%, что на 5% выше, чем в среднем по ЕС, запасов хватит на 95 зимних дней, заявил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости сообщал, что заполнение венгерских газохранилищ пока выгодно отличается от общеевропейского уровня, и это прямой результат сотрудничества с российским поставщиком. "В настоящее время наши газохранилища заполнены на 74%, что превышает средний показатель по Евросоюзу, составляющий 69%. Это означает, что уже сейчас в нашем распоряжении находится 4,7 миллиарда кубометров природного газа", - сказал Капитань в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, запасов хватило бы на 95 зимних дней, а если учитывать только потребление домохозяйств, то на 200. "И важно подчеркнуть, что мы можем рассчитывать не только на наши запасы. Непрерывные импортные поставки и собственная добыча природного газа также способствуют обеспечению надежного энергоснабжения венгерских домов и предприятий", - отметил Капитань. Министр также сообщил, что к концу октября Венгрия восстановила стратегические запасы нефти, использованные в период перебоя в работе нефтепровода "Дружба", и теперь располагает резервом на 90 дней. Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. Глава МИД Венгрии Анита Орбан в начале ноября также заявила, что Будапешт откажется от поставок природного газа из России к осени 2027 года и ищет пути для отказа от российской нефти.

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газ, венгрия, будапешт, брюссель, ес, facebook, мид венгрии