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Мораторий на продажу вейпов в Волгоградской области вступит в силу с 1 марта
Мораторий на продажу вейпов в Волгоградской области вступит в силу с 1 марта - 26.11.2026, ПРАЙМ
Мораторий на продажу вейпов в Волгоградской области вступит в силу с 1 марта
Мораторий на розничную продажу вейпов в Волгоградской области вступит в силу с 1 марта 2027 года, сообщили в областной думе. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T11:55+0300
2026-11-26T11:55+0300
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ВОЛГОГРАД, 26 ноя – ПРАЙМ. Мораторий на розничную продажу вейпов в Волгоградской области вступит в силу с 1 марта 2027 года, сообщили в областной думе. В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории сроком на пять лет - до 1 марта 2032 года. Законопроект о запрете продажи вейпов в регионе был внесен губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым в ноябре, а в четверг принят на очередном заседании думы. "Мораторий на продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним на территории региона вступит в силу с 1 марта 2027 года", - говорится в сообщении облдумы в канале на платформе "Макс". Уточняется, что также расширен перечень мест, где запрещено употребление указанной продукции – это парки, скверы, городские леса, остановки общественного транспорта, подземные переходы, парковки, а также территории у зданий органов власти и объектов торговли. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что тема запрета вейпов должна быть в приоритетной повестке законодателей регионов.
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бизнес, волгоградская область, владимир путин, вячеслав володин, госдума
Бизнес, Волгоградская область, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума
Мораторий на продажу вейпов в Волгоградской области вступит в силу с 1 марта
Мораторий на продажу вейпов в Волгоградской области вступит в силу с 1 марта 2027 года
ВОЛГОГРАД, 26 ноя – ПРАЙМ. Мораторий на розничную продажу вейпов в Волгоградской области вступит в силу с 1 марта 2027 года, сообщили в областной думе.
В июне президент РФ Владимир Путин
подписал закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории сроком на пять лет - до 1 марта 2032 года.
Законопроект о запрете продажи вейпов в регионе был внесен губернатором Волгоградской области
Андреем Бочаровым в ноябре, а в четверг принят на очередном заседании думы.
"Мораторий на продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним на территории региона вступит в силу с 1 марта 2027 года", - говорится в сообщении облдумы в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что также расширен перечень мест, где запрещено употребление указанной продукции – это парки, скверы, городские леса, остановки общественного транспорта, подземные переходы, парковки, а также территории у зданий органов власти и объектов торговли.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
ранее заявлял, что тема запрета вейпов должна быть в приоритетной повестке законодателей регионов.