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Мораторий на продажу вейпов в Волгоградской области вступит в силу с 1 марта

Мораторий на продажу вейпов в Волгоградской области вступит в силу с 1 марта - 26.11.2026, ПРАЙМ

Мораторий на продажу вейпов в Волгоградской области вступит в силу с 1 марта

Мораторий на розничную продажу вейпов в Волгоградской области вступит в силу с 1 марта 2027 года, сообщили в областной думе. | 26.11.2026, ПРАЙМ

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бизнес

волгоградская область

владимир путин

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ВОЛГОГРАД, 26 ноя – ПРАЙМ. Мораторий на розничную продажу вейпов в Волгоградской области вступит в силу с 1 марта 2027 года, сообщили в областной думе. В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории сроком на пять лет - до 1 марта 2032 года. Законопроект о запрете продажи вейпов в регионе был внесен губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым в ноябре, а в четверг принят на очередном заседании думы. "Мораторий на продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним на территории региона вступит в силу с 1 марта 2027 года", - говорится в сообщении облдумы в канале на платформе "Макс". Уточняется, что также расширен перечень мест, где запрещено употребление указанной продукции – это парки, скверы, городские леса, остановки общественного транспорта, подземные переходы, парковки, а также территории у зданий органов власти и объектов торговли. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что тема запрета вейпов должна быть в приоритетной повестке законодателей регионов.

волгоградская область

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бизнес, волгоградская область, владимир путин, вячеслав володин, госдума