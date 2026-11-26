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В Тульской области запретят продажу вейпов с 1 марта 2027 года

В Тульской области запретят продажу вейпов с 1 марта 2027 года - 26.11.2026, ПРАЙМ

В Тульской области запретят продажу вейпов с 1 марта 2027 года

Депутаты Тульской областной думы единогласно проголосовали за введение запрета на продажу вейпов в регионе с 1 марта 2027 года, говорится на сайте облдумы. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:19+0300

2026-11-26T14:19+0300

2026-11-26T14:19+0300

общество

россия

владимир путин

вейпы

тульская область

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ТУЛА, 26 ноя – ПРАЙМ. Депутаты Тульской областной думы единогласно проголосовали за введение запрета на продажу вейпов в регионе с 1 марта 2027 года, говорится на сайте облдумы. "На очередном заседании Тульской областной думы депутаты приняли закон, устанавливающий запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории региона. Документ… поддержан депутатским корпусом единогласно… Закон вступит в силу 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 марта 2032 года", - говорится в сообщении облдумы. Уточняется, что принятию закона предшествовала большая подготовительная работа при участии медицинских специалистов и общественных деятелей. По данным врачей, за последний год число пациентов с осложнениями после вейпов выросло на 30%, причем основную группу риска составили подростки и люди до 35 лет. В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории сроком на пять лет - до 1 марта 2032 года.

тульская область

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общество , россия, владимир путин, вейпы, тульская область