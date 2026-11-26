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В Краснодарском крае запретят продажу вейпов с 1 марта 2027 года

В Краснодарском крае запретят продажу вейпов с 1 марта 2027 года - 26.11.2026, ПРАЙМ

В Краснодарском крае запретят продажу вейпов с 1 марта 2027 года

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли закон о запрете продажи вейпов, он вступит в силу 1 марта 2027 года, сообщается на сайте... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T17:53+0300

2026-11-26T17:53+0300

2026-11-26T17:53+0300

общество

россия

краснодарский край

вейпы

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КРАСНОДАР, 26 ноя – ПРАЙМ. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли закон о запрете продажи вейпов, он вступит в силу 1 марта 2027 года, сообщается на сайте заксобрания. В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории сроком на 5 лет - до 1 марта 2032 года. Целый ряд регионов уже принял соответствующие законы. "В Краснодарском крае запретили продажу вейпов. Одним из ключевых вопросов 91-й сессии стал законопроект о запрете на Кубани розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. По итогам голосования депутаты приняли краевой закон сразу в двух чтениях. В силу он вступит 1 марта 2027 года", - говорится в сообщении. Там отметили, что законопроект всесторонне обсуждался с общественностью, предпринимателями, федеральными и краевыми органами власти, курирующими охрану здоровья населения, образовательный процесс и реализацию молодежной политики. Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко рассказал в ходе сессии о многочисленных обращениях людей в Государственную думу и в законодательное собрание Краснодарского края, в которых они высказывали доводы о необходимости запрета продажи вейпов. "Приняв закон, мы не просто реализовали право, данное нам федеральным центром. Мы сделали важный шаг к формированию здорового будущего наших детей, опираясь на конкретные факты и запрос общества", - сказал Бурлачко. Парламентарий также рассказал о неутешительной статистике, которая доказывает, что так называемое "парение" оказалось вовсе не таким безвредным, как его представляли ранее.

краснодарский край

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общество , россия, краснодарский край, вейпы