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МИД Черногории предупредил о мошеннических сайтах по "выдаче" электронных виз

МИД Черногории предупредил о мошеннических сайтах по "выдаче" электронных виз - 26.11.2026, ПРАЙМ

МИД Черногории предупредил о мошеннических сайтах по "выдаче" электронных виз

Министерство иностранных дел Черногории предупредило о появлении сайтов, которые представляют ложную "услугу оформления визы" и не имеют отношения к властям... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T13:43+0300

2026-11-26T13:43+0300

2026-11-26T13:43+0300

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БЕЛГРАД, 26 ноя – ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Черногории предупредило о появлении сайтов, которые представляют ложную "услугу оформления визы" и не имеют отношения к властям республики. Ранее МИД Черногории сообщил, что рассчитывает в мае ввести электронные визы. Согласование визовой политики c ЕС является одной из последних мер для закрытия соответствующей главы переговорной платформы о вступлении в ЕС, поэтому с 1 ноября были введены визы для граждан России, Белоруссии, КНР, Турции и Саудовской Аравии. "МИД Черногории предупреждает общественность о появлении сайтов legalentry.me и Montenegro-visa.info которые ложно представляются как официальные платформы МИД по выдаче черногорских электронных виз. Указанные страницы предлагают услуги подачи заявлений и выдачи электронных виз в Черногорию с целью введения иностранных и отечественных пользователей в заблуждение и злоупотребления личными данными ради получения незаконной финансовой выгоды", - говорится в сообщении. Ведомство обратило внимание всех, кто хочет подать заявку на черногорскую визу, не использовать указанные страницы и ни в коем случае не предоставлять личные данные и не осуществлять выплаты на данных платформах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в октябре, что гражданам Черногории также придется получать визы для поездок в РФ. Как уточнило посольство России в Подгорице с 30 декабря 2026 года въезд граждан Черногории в РФ будет осуществляться по визам. По данным статистического управления Monstat граждане России в 2025 году совершили 203 тысячи въездов в Черногорию, что составило 8% от всех въездов иностранцев, и провели 2 миллиона 144 тысячи 519 ночевок, или 16,4% от общего числа ночевок иностранцев. Визы в Черногорию можно получить в центрах по предоставлению визовых услуг VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге, а также в посольстве Черногории в Москве. Стоимость визы в Черногорию для российских туристов составит 35 евро за взрослого и порядка 17,5 евро для ребенка до 14 лет, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). Также возможен будет въезд граждан РФ с действующими шенгенскими визами на срок пребывания до 30 дней.

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черногория, россия, визы, туризм, общество