https://1prime.ru/20261126/volgograd-875566034.html

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 26.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T05:56+0300

2026-11-26T05:56+0300

2026-11-26T05:56+0300

бизнес

волгоград

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация. "Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, волгоград, росавиация