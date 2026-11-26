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Вопросами кибербезопасности важно заниматься предметно - Путин

Вопросами кибербезопасности важно заниматься предметно - Путин - 26.11.2026, ПРАЙМ

Вопросами кибербезопасности важно заниматься предметно - Путин

Вопросами кибербезопасности важно заниматься предметно, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T19:00+0300

2026-11-26T19:00+0300

2026-11-26T19:00+0300

технологии

россия

казахстан

москва

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Вопросами кибербезопасности важно заниматься предметно, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит "Сбер". Российский лидер в ходе своего выступления отметил, что в России необходимо выстроить эффективную защиту государства, критической инфраструктуры, граждан и бизнеса от кибератак с использованием ИИ. При этом Путин подчеркнул, что вводить избыточные запреты и пытаться блокировать технологии не стоит. "Важно предметно заниматься вопросами кибербезопасности: формировать необходимую систему управления технологическим развитием и, конечно же, настраивать правовое регулирование с учетом наших планов широкого внедрения искусственного интеллекта, решения взаимодействия людей и интеллектуальных систем", - сказал Путин на конференции. Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.

казахстан

москва

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технологии, россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев