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ВСУ бьют по Энергодару каждый день и каждую ночь, заявил Лихачев

ВСУ бьют по Энергодару каждый день и каждую ночь, заявил Лихачев - 26.11.2026, ПРАЙМ

ВСУ бьют по Энергодару каждый день и каждую ночь, заявил Лихачев

ВСУ бьют по Энергодару каждый день и каждую ночь, под угрозой вся энергосистема города, эта ситуация будет обсуждаться в декабре с главой МАГАТЭ Рафаэлем... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T12:48+0300

2026-11-26T12:48+0300

2026-11-26T12:48+0300

энергодар

алексей лихачев

рафаэль гросси

всу

магатэ

росатом

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ВСУ бьют по Энергодару каждый день и каждую ночь, под угрозой вся энергосистема города, эта ситуация будет обсуждаться в декабре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "У нас колоссальные вызовы впереди не только в Запорожской АЭС, но и в Энергодаре. Мы сейчас организовали теплоснабжение города, снабжение продуктами, но удары каждый день и каждую ночь", - сказал Лихачев журналистам. По его словам, под угрозой находится вся энергосистема Энергодара. "Она работает в режиме фактически военных действий, и много рисков впереди, связанных с зимним периодом. Все это мы будем обсуждать с Гросси в любом формате, очевидно в декабре", - сказал Лихачев.

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энергодар, алексей лихачев, рафаэль гросси, всу, магатэ, росатом