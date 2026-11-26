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ВТБ назвал самые перспективные инструменты для сбережений в 2027 году

ВТБ назвал самые перспективные инструменты для сбережений в 2027 году - 26.11.2026, ПРАЙМ

ВТБ назвал самые перспективные инструменты для сбережений в 2027 году

Наиболее перспективными инструментами для сбережений в 2027 году россияне назвали накопительные счета, вклады и недвижимость, рассказала пресс-служба ВТБ в... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T10:22+0300

2026-11-26T10:22+0300

2026-11-26T10:22+0300

финансы

россия

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пдс

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Наиболее перспективными инструментами для сбережений в 2027 году россияне назвали накопительные счета, вклады и недвижимость, рассказала пресс-служба ВТБ в преддверии 17-го инвестиционного форума ВТБ "Россия Зовет!". "Среди наиболее перспективных инструментов для сбережений россияне назвали накопительные счета (41%) и вклады (40%). В первую пятерку также вошли недвижимость (24%), наличные (20%) и золото в слитках, монетах и на обезличенных металлических счетах (15%)", - говорится в сообщении. Вторую пятерку наиболее привлекательных инструментов составили ПДС, ИИС и акции российских компаний - их выбрали по 11% опрошенных, облигации российских компаний - 10%, валюта и валютные вклады, а также накопительное и инвестиционное страхование жизни - по 6%. Отмечается, что в следующем году более 40% опрошенных россиян не планируют менять свои привычки в накоплениях и расходах, а еще 38% намерены больше откладывать и меньше тратить. Более того, каждый третий респондент собирается в 2027 году направлять на укрепление финансовой подушки от 10 до 20% своих доходов, а каждый четвертый планирует откладывать 5-9% доходов. До трети поступлений намерены сберегать еще 15% респондентов, более трети - каждый десятый. Еще 10% опрошенных отметили, что им пока не удается формировать сбережения, а 5% планируют сберегать меньше и тратить больше. Инвестициями на фондовом рынке занимается 41% опрошенных, сообщает ВТБ. Большинство из них в следующем году планируют либо сохранить текущий объем инвестиций (20%), либо увеличить его (14%). Еще четверть респондентов собираются начать инвестировать в 2027 году. Исследование проводилось среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, втб, пдс