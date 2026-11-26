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ВВП Норвегии показал квартальное снижение впервые с 2024 года

ВВП Норвегии показал квартальное снижение впервые с 2024 года - 26.11.2026, ПРАЙМ

ВВП Норвегии показал квартальное снижение впервые с 2024 года

ВВП Норвегии в третьем квартале 2026 года уменьшился на 0,3% в квартальном выражении, что стало первым снижением с четвертого квартала 2024 года, когда... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T13:07+0300

2026-11-26T13:07+0300

2026-11-26T13:09+0300

мировая экономика

норвегия

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ВВП Норвегии в третьем квартале 2026 года уменьшился на 0,3% в квартальном выражении, что стало первым снижением с четвертого квартала 2024 года, когда экономика сократилась на 0,5%, следует из данных Центрального статистического бюро Норвегии (SSB). В годовом выражении экономика выросла в отчетном квартале на 0,9%, что стало самым слабым ростом со второго квартала 2025 года, когда экономика увеличилась лишь на 0,1%, также следует из данных статбюро. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали рост ВВП страны на 0,4% в квартальном выражении и увеличение на 1,6% в годовом. Во втором квартале текущего года экономика Норвегии выросла на 0,6% в квартальном выражении и на 2,7% в годовом, в первом - на 0,2% и 3% соответственно.

норвегия

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мировая экономика, норвегия