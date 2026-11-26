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Крайне правая партия Испании предложила сократить госрасходы на 112 млрд евро

Крайне правая партия Испании предложила сократить госрасходы на 112 млрд евро - 26.11.2026, ПРАЙМ

Крайне правая партия Испании предложила сократить госрасходы на 112 млрд евро

Крайне правая партия Испании Vox накануне парламентских выборов 29 ноября предложила сократить государственные расходы страны на 112 миллиардов евро, что... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:51+0300

2026-11-26T18:51+0300

2026-11-26T18:56+0300

мировая экономика

испания

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МАДРИД, 26 ноя - ПРАЙМ. Крайне правая партия Испании Vox накануне парламентских выборов 29 ноября предложила сократить государственные расходы страны на 112 миллиардов евро, что эквивалентно 6,5% ВВП, заявил представитель партии по экономическим вопросам Хосе Мария Фигаредо. "У нас есть около 224 миллиардов евро расходов, которые предстоит проанализировать и определить, что сохранить, а что сократить. При умеренном сокращении на 50% можно было бы сократить государственные расходы на 112 миллиардов евро", - заявил политик в интервью агентству Блумберг. При этом представитель Vox не уточнил, в какие сроки партия намерена реализовать предложенные меры, отметив, что подобные масштабные преобразования невозможно осуществить за 15 дней. Он также заверил, что сокращения не должны затронуть здравоохранение, образование, помощь нуждающимся, правосудие и безопасность. Предложения прозвучали на фоне планов Vox по масштабному снижению налоговой нагрузки. В частности, партия выступает за сокращение основной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 21% до 18%, снижение подоходного налога, налога на прибыль компаний и социальных взносов. Сокращение государственных расходов рассматривается партией как один из способов компенсировать снижение бюджетных поступлений. Досрочные парламентские выборы в Испании пройдут 29 ноября, почти на восемь месяцев раньше запланированного срока. Премьер-министр Педро Санчес объявил о роспуске парламента 5 октября на фоне политического кризиса, обострившегося после отклонения депутатами правительственных мер по решению жилищной проблемы. Основная борьба развернется между правящей Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) Санчеса, оппозиционной правоцентристской Народной партией (НП) Альберто Нуньеса Фейхоо и крайне правой Vox Сантьяго Абаскаля. Для абсолютного большинства в 350-местном конгрессе депутатов (нижней палате парламента) необходимо получить не менее 176 мандатов.

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мировая экономика, испания