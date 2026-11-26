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Аналитики рассказали, что заказывали россияне в дни выхода GTA VI
Аналитики рассказали, что заказывали россияне в дни выхода GTA VI - 26.11.2026, ПРАЙМ
Аналитики рассказали, что заказывали россияне в дни выхода GTA VI
Количество онлайн-заказов из торговых сетей X5 в даты выхода игры GTA VI - 18-19 ноября - выросло почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T18:26+0300
2026-11-26T18:26+0300
2026-11-26T18:35+0300
бизнес
x5 retail group
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Количество онлайн-заказов из торговых сетей X5 в даты выхода игры GTA VI - 18-19 ноября - выросло почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наибольшим спросом пользовалась доставка замороженной пиццы, рассказали РИА Новости аналитики ритейлера. Официальный выход игры GTA VI состоялся 19 ноября, однако из-за разницы часовых поясов и в зависимости от страны аккаунта пользователя она стала доступна некоторым игрокам уже 18 ноября по московскому времени. По данным аналитиков, 18-19 ноября количество онлайн-заказов из торговых сетей Х5 выросло почти на 50% в годовом выражении. "В эти дни спрос в доставке на замороженную пиццу вырос на 75% в годовом выражении, на готовую еду – на 61%, на газированные напитки на 45%, на лапшу быстрого приготовления – на 36%, на снеки – на 31%", - рассказали они. В компании отметили, что больше всего рост доставок пришелся на ночь. Основной категорией покупателей стали клиенты в возрасте до 35 лет, а наибольшую динамику показали заказы от аудитории до 20 лет. Кроме того, доля мужчин среди покупателей увеличилась до 30%.
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бизнес, x5 retail group
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Количество онлайн-заказов из торговых сетей X5 в даты выхода игры GTA VI - 18-19 ноября - выросло почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наибольшим спросом пользовалась доставка замороженной пиццы, рассказали РИА Новости аналитики ритейлера.
Официальный выход игры GTA VI состоялся 19 ноября, однако из-за разницы часовых поясов и в зависимости от страны аккаунта пользователя она стала доступна некоторым игрокам уже 18 ноября по московскому времени.
По данным аналитиков, 18-19 ноября количество онлайн-заказов из торговых сетей Х5 выросло почти на 50% в годовом выражении.
"В эти дни спрос в доставке на замороженную пиццу вырос на 75% в годовом выражении, на готовую еду – на 61%, на газированные напитки на 45%, на лапшу быстрого приготовления – на 36%, на снеки – на 31%", - рассказали они.
В компании отметили, что больше всего рост доставок пришелся на ночь. Основной категорией покупателей стали клиенты в возрасте до 35 лет, а наибольшую динамику показали заказы от аудитории до 20 лет. Кроме того, доля мужчин среди покупателей увеличилась до 30%.