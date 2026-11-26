https://1prime.ru/20261126/zanjatie-875601573.html
В школах прошло занятие "Россия комфортная: дорожное строительство и транспорт"
В школах прошло занятие "Россия комфортная: дорожное строительство и транспорт" - 26.11.2026, ПРАЙМ
В школах прошло занятие "Россия комфортная: дорожное строительство и транспорт"
Занятие на тему "Россия комфортная: дорожное строительство и транспорт" прошло в российских школах в четверг в рамках профориентационного курса "Россия — мои... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T20:07+0300
2026-11-26T20:07+0300
2026-11-26T20:07+0300
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россия
минпросвещения
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Занятие на тему "Россия комфортная: дорожное строительство и транспорт" прошло в российских школах в четверг в рамках профориентационного курса "Россия — мои горизонты" для учеников 6–11-х классов, сообщили РИА Новости в Фонде гуманитарных проектов.
"В школах по всей стране 26 ноября прошло занятие "Россия — мои горизонты" на тему "Россия комфортная: дорожное строительство и транспорт". Ученики 6–11-х классов узнали, как строят важнейшие транспортные артерии... и какие профессии востребованы в отрасли", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с начала 2026 года более 616 тысяч школьников приняли участие в профессиональных пробах, экскурсиях, мастер-классах и других мероприятиях, посвященных транспортным профессиям. Всего для ребят провели более 10 тысяч таких мероприятий, в том числе более 2,7 тысячи экскурсий на предприятия, 2 279 профессиональных проб на площадках партнеров и 1 415 мастер-классов.
"Транспортный комплекс России сегодня активно обновляется. Мы строим современные магистрали, внедряем цифровые и беспилотные технологии. За каждым таким проектом стоит ежедневный труд миллионов людей, которые обеспечивают связность нашей страны. Такие проекты помогают ребятам увидеть, как все устроено изнутри, и, возможно, кто-то из них захочет связать свое будущее с транспортом", – отметил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров, слова которого приводятся в сообщении.
Отраслевым партнером занятия выступил инфраструктурный холдинг "Нацпроектстрой". В реализации курса участвует российское общество "Знание", подготовившее просветительские видеоролики для методических материалов.
В рамках курса "Россия – мои горизонты" учащихся 6–11-х классов знакомят с профессиями и достижениями страны в разных областях. В Минпросвещения РФ ранее сообщили, что в 2026/27 учебном году большое внимание в курсе уделяется региональному компоненту.
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бизнес, россия, минпросвещения
Бизнес, РОССИЯ, Минпросвещения
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Занятие на тему "Россия комфортная: дорожное строительство и транспорт" прошло в российских школах в четверг в рамках профориентационного курса "Россия — мои горизонты" для учеников 6–11-х классов, сообщили РИА Новости в Фонде гуманитарных проектов.
"В школах по всей стране 26 ноября прошло занятие "Россия — мои горизонты" на тему "Россия комфортная: дорожное строительство и транспорт". Ученики 6–11-х классов узнали, как строят важнейшие транспортные артерии... и какие профессии востребованы в отрасли", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с начала 2026 года более 616 тысяч школьников приняли участие в профессиональных пробах, экскурсиях, мастер-классах и других мероприятиях, посвященных транспортным профессиям. Всего для ребят провели более 10 тысяч таких мероприятий, в том числе более 2,7 тысячи экскурсий на предприятия, 2 279 профессиональных проб на площадках партнеров и 1 415 мастер-классов.
"Транспортный комплекс России сегодня активно обновляется. Мы строим современные магистрали, внедряем цифровые и беспилотные технологии. За каждым таким проектом стоит ежедневный труд миллионов людей, которые обеспечивают связность нашей страны. Такие проекты помогают ребятам увидеть, как все устроено изнутри, и, возможно, кто-то из них захочет связать свое будущее с транспортом", – отметил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров, слова которого приводятся в сообщении.
Отраслевым партнером занятия выступил инфраструктурный холдинг "Нацпроектстрой". В реализации курса участвует российское общество "Знание", подготовившее просветительские видеоролики для методических материалов.
В рамках курса "Россия – мои горизонты" учащихся 6–11-х классов знакомят с профессиями и достижениями страны в разных областях. В Минпросвещения РФ ранее сообщили, что в 2026/27 учебном году большое внимание в курсе уделяется региональному компоненту.