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В школах прошло занятие "Россия комфортная: дорожное строительство и транспорт"

В школах прошло занятие "Россия комфортная: дорожное строительство и транспорт" - 26.11.2026, ПРАЙМ

В школах прошло занятие "Россия комфортная: дорожное строительство и транспорт"

Занятие на тему "Россия комфортная: дорожное строительство и транспорт" прошло в российских школах в четверг в рамках профориентационного курса "Россия — мои... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T20:07+0300

2026-11-26T20:07+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Занятие на тему "Россия комфортная: дорожное строительство и транспорт" прошло в российских школах в четверг в рамках профориентационного курса "Россия — мои горизонты" для учеников 6–11-х классов, сообщили РИА Новости в Фонде гуманитарных проектов. "В школах по всей стране 26 ноября прошло занятие "Россия — мои горизонты" на тему "Россия комфортная: дорожное строительство и транспорт". Ученики 6–11-х классов узнали, как строят важнейшие транспортные артерии... и какие профессии востребованы в отрасли", - говорится в сообщении. Уточняется, что с начала 2026 года более 616 тысяч школьников приняли участие в профессиональных пробах, экскурсиях, мастер-классах и других мероприятиях, посвященных транспортным профессиям. Всего для ребят провели более 10 тысяч таких мероприятий, в том числе более 2,7 тысячи экскурсий на предприятия, 2 279 профессиональных проб на площадках партнеров и 1 415 мастер-классов. "Транспортный комплекс России сегодня активно обновляется. Мы строим современные магистрали, внедряем цифровые и беспилотные технологии. За каждым таким проектом стоит ежедневный труд миллионов людей, которые обеспечивают связность нашей страны. Такие проекты помогают ребятам увидеть, как все устроено изнутри, и, возможно, кто-то из них захочет связать свое будущее с транспортом", – отметил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров, слова которого приводятся в сообщении. Отраслевым партнером занятия выступил инфраструктурный холдинг "Нацпроектстрой". В реализации курса участвует российское общество "Знание", подготовившее просветительские видеоролики для методических материалов. В рамках курса "Россия – мои горизонты" учащихся 6–11-х классов знакомят с профессиями и достижениями страны в разных областях. В Минпросвещения РФ ранее сообщили, что в 2026/27 учебном году большое внимание в курсе уделяется региональному компоненту.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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