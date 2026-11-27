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Аксаков рассказал о новом механизме обмена данными между ЦБ и ФНС

Аксаков рассказал о новом механизме обмена данными между ЦБ и ФНС - 27.11.2026, ПРАЙМ

Аксаков рассказал о новом механизме обмена данными между ЦБ и ФНС

Частые переводы между родственниками не станут причиной для налогового контроля в рамках нового механизма обмена данными между Банком России и ФНС, рассказал... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T03:38+0300

2026-11-27T03:38+0300

2026-11-27T03:38+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Частые переводы между родственниками не станут причиной для налогового контроля в рамках нового механизма обмена данными между Банком России и ФНС, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он напомнил, что Банк России с 1 января 2027 года будет передавать ФНС сведения о гражданах, систематически получающих доходы от других физлиц. При этом конкретных критериев в законе нет, признаки Банк России и ФНС определят в подзаконных актах. "Предполагается, что под мониторинг попадут переводы свыше 2,4 миллиона рублей в год. Частые переводы между родственниками в периметр проверок не войдут", - продолжил Аксаков. Депутат добавил, что при крупном переводе другому человеку уже сейчас банк может попросить уточнить назначение платежа и дополнительно подтвердить операцию - как правило, такие ситуации быстро разрешаются и транзакция проходит, если адресат не находится в черном списке. "Замечу, что сама передача сведений не означает доначисления налога. Она дает налоговой службе основание запросить выписки у банка и разобраться в ситуации", - подчеркнул Аксаков. Банк России с 1 января 2027 года будет передавать ФНС сведения о гражданах, систематически получающих доходы от других физлиц. Признаки систематического получения доходов, а также порядок и формат передачи сведений в законе не определены. Под контроль со стороны налоговых органов могут попасть переводы физическим лицам на сумму свыше 2,4 миллиона рублей в год, в результате эта мера может затронуть 3% экономически активного населения, разъясняли РИА Новости в ФНС. Кроме того, ФНС будет передавать в Банк России сведения о счетах, категориях доходов граждан и организаций без признаков реальной предпринимательской деятельности. А ЦБ в свою очередь будет передавать Федеральному казначейству, ФНС и Федеральной таможенной службе сведения о компаниях и ИП с высоким риском подозрительных операций. Также с 2027 года вводится обязательное установление ИНН при открытии физлицам счетов и выдаче электронных средств платежа. При этом банки должны будут до 1 января 2028 года проверить наличие ИНН у своих клиентов-физлиц.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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