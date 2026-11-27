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Аксаков рассказал, сколько россиян отказались от самозапрета на кредиты
Аксаков рассказал, сколько россиян отказались от самозапрета на кредиты - 27.11.2026, ПРАЙМ
Аксаков рассказал, сколько россиян отказались от самозапрета на кредиты
Около 4-5 миллионов россиян, установивших самозапрет на получение кредитов, отказались от него спустя время, сообщил председатель комитета Госдумы по... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T10:35+0300
2026-11-27T10:35+0300
2026-11-27T10:35+0300
финансы
банки
россия
владивосток
анатолий аксаков
госдума
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – ПРАЙМ. Около 4-5 миллионов россиян, установивших самозапрет на получение кредитов, отказались от него спустя время, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В пятницу во Владивостоке проходит Всероссийская конференция по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов РФ в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры граждан.
"Уже более 27 миллионов граждан самозапрет на получение кредитов установили… Но цифра постоянно движется, есть люди, которые вдруг передумали… сняли самозапрет… около 4-5 миллионов граждан такой возможностью пользуются", – рассказал Аксаков на пленарной сессии.
Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" с 1 марта 2025 года. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.
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финансы, банки, россия, владивосток, анатолий аксаков, госдума
Финансы, Банки, РОССИЯ, Владивосток, Анатолий Аксаков, Госдума
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – ПРАЙМ. Около 4-5 миллионов россиян, установивших самозапрет на получение кредитов, отказались от него спустя время, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В пятницу во Владивостоке проходит Всероссийская конференция по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов РФ в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры граждан.
"Уже более 27 миллионов граждан самозапрет на получение кредитов установили… Но цифра постоянно движется, есть люди, которые вдруг передумали… сняли самозапрет… около 4-5 миллионов граждан такой возможностью пользуются", – рассказал Аксаков на пленарной сессии.
Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" с 1 марта 2025 года. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.