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Цена акций Norse Atlantic падает на 40% после расторжения лизинговых договоров
Цена акций Norse Atlantic падает на 40% после расторжения лизинговых договоров - 27.11.2026, ПРАЙМ
Цена акций Norse Atlantic падает на 40% после расторжения лизинговых договоров
Акции норвежской авиакомпании Norse Atlantic Airways падают в цене почти на 40% из-за расторжения договоров с лизингодателями, следует из сообщения ее... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T12:59+0300
2026-11-27T12:59+0300
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бизнес
рынок
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Акции норвежской авиакомпании Norse Atlantic Airways падают в цене почти на 40% из-за расторжения договоров с лизингодателями, следует из сообщения ее пресс-службы. Norse Atlantic ранее приостановила все свои рейсы, и заявила, что если не сможет быстро перекредитоваться, то рассматривает различные варианты вплоть до банкротства. "Компания получила от арендодателей воздушных судов уведомления о расторжении договоров аренды всех 12 самолетов, входящих в парк Norse. Компания оспаривает правомерность этих уведомлений о расторжении", - сказано в сообщении. Отмечается, что компания продолжает переговоры с целью привлечения краткосрочного финансирования, а дополнительная информация будет предоставлена по мере появления соответствующих данных. Акции Norse Atlantic на 12.28 мск падают в цене на 38,57%, следует из данных торгов. "Хотя они и оспаривают эти уведомления, ситуация выглядит весьма серьезной. Если им не удастся добиться успеха в этом споре, они не смогут возобновить операционную деятельность", - заявил агентству Рейтер авиационный аналитик Джон Стрикленд (John Strickland). Norse Atlantic - норвежская авиакомпания, основанная в марте 2021 года. Штаб-квартира расположена в городе Арендале.
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бизнес, рынок
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Акции норвежской авиакомпании Norse Atlantic Airways падают в цене почти на 40% из-за расторжения договоров с лизингодателями, следует из сообщения ее пресс-службы.
Norse Atlantic ранее приостановила все свои рейсы, и заявила, что если не сможет быстро перекредитоваться, то рассматривает различные варианты вплоть до банкротства.
"Компания получила от арендодателей воздушных судов уведомления о расторжении договоров аренды всех 12 самолетов, входящих в парк Norse. Компания оспаривает правомерность этих уведомлений о расторжении", - сказано в сообщении.
Отмечается, что компания продолжает переговоры с целью привлечения краткосрочного финансирования, а дополнительная информация будет предоставлена по мере появления соответствующих данных.
Акции Norse Atlantic на 12.28 мск падают в цене на 38,57%, следует из данных торгов.
"Хотя они и оспаривают эти уведомления, ситуация выглядит весьма серьезной. Если им не удастся добиться успеха в этом споре, они не смогут возобновить операционную деятельность", - заявил агентству Рейтер авиационный аналитик Джон Стрикленд (John Strickland).
Norse Atlantic - норвежская авиакомпания, основанная в марте 2021 года. Штаб-квартира расположена в городе Арендале.