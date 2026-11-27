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"Портовый Альянс" договорился о перевалке 600 тысяч тонн зерна через ММТП

"Портовый Альянс" договорился о перевалке 600 тысяч тонн зерна через ММТП - 27.11.2026, ПРАЙМ

"Портовый Альянс" договорился о перевалке 600 тысяч тонн зерна через ММТП

Компания "Портовый Альянс" заключила контракт на перевалку 600 тысяч тонн пшеницы на экспорт через Мурманский морской торговый порт (ММТП), сообщает порт. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T11:02+0300

2026-11-27T11:02+0300

2026-11-27T11:06+0300

бизнес

россия

северная африка

усть-луга

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Компания "Портовый Альянс" заключила контракт на перевалку 600 тысяч тонн пшеницы на экспорт через Мурманский морской торговый порт (ММТП), сообщает порт. "Компания "Портовый Альянс", управляющая портами на трех магистральных экспортных направлениях, подписала контракт на перевалку 600 тысяч тонн российской экспортной пшеницы. Производственной площадкой для реализации соглашения стал Мурманский морской торговый порт (ММТП)... Договоренности действуют до конца сентября 2027 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что техническую готовность порта к новому грузу подтвердила тестовая поставка. Так, 12 ноября ММТП отправил на экспорт первую партию пшеницы на 29,5 тысяч тонн. Сейчас у причалов грузят следующее судно — еще 30,5 тысяч тонн зерна направится в Северную Африку. "Портовый Альянс" управляет шестью морскими терминалами в России. Это Мурманский морской торговый порт, Мурманский балкерный терминал, "Дальтрансуголь", "Малый порт" в Находке, Туапсинский балкерный терминал и терминал для перевалки удобрений Port Favor в Усть-Луге.

северная африка

усть-луга

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бизнес, россия, северная африка, усть-луга