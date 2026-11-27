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Аналитики ждут сохранения безработицы в Германии в ноябре на уровне 6,4%

Аналитики ждут сохранения безработицы в Германии в ноябре на уровне 6,4% - 27.11.2026, ПРАЙМ

Аналитики ждут сохранения безработицы в Германии в ноябре на уровне 6,4%

Безработица в Германии в ноябре осталась на уровне предыдущего месяца в 6,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T08:15+0300

2026-11-27T08:15+0300

2026-11-27T08:15+0300

мировая экономика

общество

германия

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Безработица в Германии в ноябре осталась на уровне предыдущего месяца в 6,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы Федеральным агентством по трудоустройству Германии в пятницу, 27 ноября, в 11.55 мск. Эксперты также предполагают, что число безработных в стране выросло на 4 тысячи, как и месяцем ранее.

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мировая экономика, общество , германия