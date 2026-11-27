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Аналитики ждут сохранения безработицы в Германии в ноябре на уровне 6,4%
Аналитики ждут сохранения безработицы в Германии в ноябре на уровне 6,4% - 27.11.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут сохранения безработицы в Германии в ноябре на уровне 6,4%
Безработица в Германии в ноябре осталась на уровне предыдущего месяца в 6,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T08:15+0300
2026-11-27T08:15+0300
2026-11-27T08:15+0300
мировая экономика
общество
германия
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Безработица в Германии в ноябре осталась на уровне предыдущего месяца в 6,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы Федеральным агентством по трудоустройству Германии в пятницу, 27 ноября, в 11.55 мск.
Эксперты также предполагают, что число безработных в стране выросло на 4 тысячи, как и месяцем ранее.
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мировая экономика, общество , германия
Мировая экономика, Общество , ГЕРМАНИЯ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Безработица в Германии в ноябре осталась на уровне предыдущего месяца в 6,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы Федеральным агентством по трудоустройству Германии в пятницу, 27 ноября, в 11.55 мск.
Эксперты также предполагают, что число безработных в стране выросло на 4 тысячи, как и месяцем ранее.