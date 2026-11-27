https://1prime.ru/20261127/avtotor-875626093.html

"Автотор" выпустит 3,3 тысячи электромобилей "Амберавто А5" до конца года

"Автотор" выпустит 3,3 тысячи электромобилей "Амберавто А5" до конца года - 27.11.2026, ПРАЙМ

"Автотор" выпустит 3,3 тысячи электромобилей "Амберавто А5" до конца года

Калининградский автопроизводитель "Автотор" произведет до конца 2026 года 3,3 тысячи электроседанов "Амберавто А5", новая партия машин уже сошла с конвейера,... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:50+0300

2026-11-27T12:50+0300

2026-11-27T12:54+0300

бизнес

россия

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автотор

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КАЛИНИНГРАД, 27 ноя - ПРАЙМ. Калининградский автопроизводитель "Автотор" произведет до конца 2026 года 3,3 тысячи электроседанов "Амберавто А5", новая партия машин уже сошла с конвейера, сообщили в пресс-службе компании. "Калининградский автопроизводитель "Автотор" выпустил новую партию электромобилей "Амберавто А5". Всего до конца 2026 года на предприятии произведут 3300 автомобилей этой модели", - говорится в сообщении. Отмечается, что с выпуском новой партии фирменную цветовую палитру модели дополнил ярко-красный оттенок Amber Flame ("Янтарное пламя"), название которого отсылает к одному из главных символов Калининградской области. Новый цвет расширил линейку, куда уже входят шесть оттенков, включая "Балтийский жемчуг", "Черный янтарь" и "Морской кристалл". Флагманский электроседан оснащен двигателем мощностью 160 лошадиных сил и тяговой батареей емкостью 63 киловатт-часов, обеспечивающей запас хода до 520 километров по циклу CLTC. В компании отметили, что продолжают расширять дилерскую сеть бренда в регионах: по итогам 2025 года было реализовано 1126 автомобилей "Амберавто", что более чем в шесть раз превысило показатели 2024 года. "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде и является одним из ведущих российских автопроизводителей. Предприятие обеспечивает занятость более 30 тысяч человек с учетом смежных производств и реализует инвестиционную программу по созданию в регионе кластера заводов по выпуску автокомпонентов и электромобилей.

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бизнес, россия, калининград, автотор