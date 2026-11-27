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"Байтерек" направит 17,4 миллиарда долларов на поддержку экономики Казахстана
"Байтерек" направит 17,4 миллиарда долларов на поддержку экономики Казахстана - 27.11.2026, ПРАЙМ
"Байтерек" направит 17,4 миллиарда долларов на поддержку экономики Казахстана
Государственный инвестиционный холдинг "Байтерек" направит около 17,4 миллиарда долларов на поддержку экономики Казахстана в следующем году, заявила... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T12:10+0300
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финансы
мировая экономика
казахстан
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АЛМА-АТА, 27 ноя - ПРАЙМ. Государственный инвестиционный холдинг "Байтерек" направит около 17,4 миллиарда долларов на поддержку экономики Казахстана в следующем году, заявила пресс-служба правительства республики. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание совета директоров холдинга "Байтерек", который объединяет финансовые организации, участвующие в кредитовании бизнеса, реализации инвестиционных проектов и поддержке жилищного строительства. Совет утвердил бюджет организации на 2027 год. "В 2027 году группа компаний холдинга "Байтерек" планирует оказать поддержку экономике на 8 триллионов тенге (около 17,4 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в сообщении. "В обрабатывающей промышленности, инфраструктуре и агропромышленном комплексе ориентир по инвестициям в основной капитал составляет 1,17 триллиона тенге (около 2,55 миллиарда долларов - ред.). В жилищном секторе при участии холдинга планируется ввести в эксплуатацию около 2,7 миллиона квадратных метров жилья", - добавляется там. Как также отметили в кабмине, 54% общего объема заимствований холдинга, по прогнозам, придется на негосударственные источники. Кроме того, будет оцениваться участие коммерческих банков в финансировании бизнеса с использованием государственных инструментов поддержки. Холдинг "Байтерек" создан в 2013 году указом президента Казахстана для координации государственных институтов развития. Он объединяет организации, финансирующие крупные проекты, поддерживающие бизнес, экспорт, сельское хозяйство и жилищное строительство.
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финансы, мировая экономика, казахстан
Финансы, Мировая экономика, КАЗАХСТАН
АЛМА-АТА, 27 ноя - ПРАЙМ. Государственный инвестиционный холдинг "Байтерек" направит около 17,4 миллиарда долларов на поддержку экономики Казахстана в следующем году, заявила пресс-служба правительства республики.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание совета директоров холдинга "Байтерек", который объединяет финансовые организации, участвующие в кредитовании бизнеса, реализации инвестиционных проектов и поддержке жилищного строительства. Совет утвердил бюджет организации на 2027 год.
"В 2027 году группа компаний холдинга "Байтерек" планирует оказать поддержку экономике на 8 триллионов тенге (около 17,4 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
"В обрабатывающей промышленности, инфраструктуре и агропромышленном комплексе ориентир по инвестициям в основной капитал составляет 1,17 триллиона тенге (около 2,55 миллиарда долларов - ред.). В жилищном секторе при участии холдинга планируется ввести в эксплуатацию около 2,7 миллиона квадратных метров жилья", - добавляется там.
Как также отметили в кабмине, 54% общего объема заимствований холдинга, по прогнозам, придется на негосударственные источники. Кроме того, будет оцениваться участие коммерческих банков в финансировании бизнеса с использованием государственных инструментов поддержки.
Холдинг "Байтерек" создан в 2013 году указом президента Казахстана для координации государственных институтов развития. Он объединяет организации, финансирующие крупные проекты, поддерживающие бизнес, экспорт, сельское хозяйство и жилищное строительство.