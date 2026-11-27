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Первый зампред ВТБ предположил, что ЦБ сохранит ключевую ставку в декабре

Первый зампред ВТБ предположил, что ЦБ сохранит ключевую ставку в декабре - 27.11.2026, ПРАЙМ

Первый зампред ВТБ предположил, что ЦБ сохранит ключевую ставку в декабре

Банк России сохранит ключевую ставку в декабре на уровне 14%, "новогоднего подарка не будет", такое мнение выразил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в рамках... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T10:17+0300

2026-11-27T10:17+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк России сохранит ключевую ставку в декабре на уровне 14%, "новогоднего подарка не будет", такое мнение выразил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в рамках конф-колла с журналистами. "Я думаю, что по ключевой ставке новогоднего подарка не будет. Ставка останется неизменной", - сказал он. В сентябре Пьянов говорил журналистам, что Банк России может оставить ключевую ставку без изменений в октябре и снизить на 0,25 процентного пункта в декабре "как новогодний подарок". Позже он отмечал, что вероятность даже "гомеопатического" снижения ключевой ставки на последнем в этом году заседании совета директоров Банка России равняется 25-30%. По итогам заседания совета директоров 23 октября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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