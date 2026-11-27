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Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы
Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы - 27.11.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют с субботы
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 0,86 копейки, до 12,3270 рубля, доллара - на 14,67 копейки, до 82,2732 рубля, евро - на... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T18:18+0300
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2026-11-27T18:39+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 0,86 копейки, до 12,3270 рубля, доллара - на 14,67 копейки, до 82,2732 рубля, евро - на 48,95 копейки, до 90,2948 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 0,86 копейки, до 12,3270 рубля, доллара - на 14,67 копейки, до 82,2732 рубля, евро - на 48,95 копейки, до 90,2948 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России
с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США
к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.