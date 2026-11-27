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Россияне этой осенью стали вдвое чаще интересоваться банями

Россияне этой осенью стали вдвое чаще интересоваться банями - 27.11.2026, ПРАЙМ

Россияне этой осенью стали вдвое чаще интересоваться банями

Интерес к баням у россиян этой осенью по сравнению с прошлым годом резко вырос, сообщается в исследовании картографического геосервиса "2ГИС". | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:07+0300

2026-11-27T13:07+0300

2026-11-27T13:07+0300

бизнес

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"2гис"

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НОВОСИБИРСК, 27 ноя – ПРАЙМ. Интерес к баням у россиян этой осенью по сравнению с прошлым годом резко вырос, сообщается в исследовании картографического геосервиса "2ГИС". "За последние 12 месяцев пользователи в России искали бани (открывали карточки с информацией о банях на картах) в полтора раза чаще, чем годом ранее. Пик интереса пришелся на осень 2026 года: баню искали в 2,2 раза чаще, чем в аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. По общему числу бань среди российских городов-миллионников лидируют Москва (426 мест), Санкт-Петербург (350) и Екатеринбург (256). "При этом количество бань в 16 городах-миллионниках за последние 12 месяцев незначительно сократилось – на 1,6%. Заметнее всего их число уменьшилось в Краснодаре (−19,3% за год), Самаре и Челябинске (−3,7%). Выросло число бань в Ростове-на-Дону (+9,1%), Волгограде (+4,2%) и Санкт-Петербурге (+3,6%)", - сообщает сервис.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , "2гис"