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Россияне этой осенью стали вдвое чаще интересоваться банями
Россияне этой осенью стали вдвое чаще интересоваться банями - 27.11.2026, ПРАЙМ
Россияне этой осенью стали вдвое чаще интересоваться банями
Интерес к баням у россиян этой осенью по сравнению с прошлым годом резко вырос, сообщается в исследовании картографического геосервиса "2ГИС". | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T13:07+0300
2026-11-27T13:07+0300
2026-11-27T13:07+0300
бизнес
россия
общество
"2гис"
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НОВОСИБИРСК, 27 ноя – ПРАЙМ. Интерес к баням у россиян этой осенью по сравнению с прошлым годом резко вырос, сообщается в исследовании картографического геосервиса "2ГИС". "За последние 12 месяцев пользователи в России искали бани (открывали карточки с информацией о банях на картах) в полтора раза чаще, чем годом ранее. Пик интереса пришелся на осень 2026 года: баню искали в 2,2 раза чаще, чем в аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. По общему числу бань среди российских городов-миллионников лидируют Москва (426 мест), Санкт-Петербург (350) и Екатеринбург (256). "При этом количество бань в 16 городах-миллионниках за последние 12 месяцев незначительно сократилось – на 1,6%. Заметнее всего их число уменьшилось в Краснодаре (−19,3% за год), Самаре и Челябинске (−3,7%). Выросло число бань в Ростове-на-Дону (+9,1%), Волгограде (+4,2%) и Санкт-Петербурге (+3,6%)", - сообщает сервис.
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бизнес, россия, общество , "2гис"
Бизнес, РОССИЯ, Общество , "2ГИС"
НОВОСИБИРСК, 27 ноя – ПРАЙМ. Интерес к баням у россиян этой осенью по сравнению с прошлым годом резко вырос, сообщается в исследовании картографического геосервиса "2ГИС".
"За последние 12 месяцев пользователи в России искали бани (открывали карточки с информацией о банях на картах) в полтора раза чаще, чем годом ранее. Пик интереса пришелся на осень 2026 года: баню искали в 2,2 раза чаще, чем в аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
По общему числу бань среди российских городов-миллионников лидируют Москва (426 мест), Санкт-Петербург (350) и Екатеринбург (256).
"При этом количество бань в 16 городах-миллионниках за последние 12 месяцев незначительно сократилось – на 1,6%. Заметнее всего их число уменьшилось в Краснодаре (−19,3% за год), Самаре и Челябинске (−3,7%). Выросло число бань в Ростове-на-Дону (+9,1%), Волгограде (+4,2%) и Санкт-Петербурге (+3,6%)", - сообщает сервис.