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Денежная база России в узком определении выросла за неделю

Денежная база России в узком определении выросла за неделю - 27.11.2026, ПРАЙМ

Денежная база России в узком определении выросла за неделю

Денежная база России в узком определении по состоянию на 20 ноября выросла до 23,107 триллиона рублей с 23,085 триллиона на 13 ноября, сообщил Банк России. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T11:24+0300

2026-11-27T11:24+0300

2026-11-27T11:24+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Денежная база России в узком определении по состоянию на 20 ноября выросла до 23,107 триллиона рублей с 23,085 триллиона на 13 ноября, сообщил Банк России. Таким образом, за неделю она выросла на 22 миллиарда рублей, или на 0,1%. Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля и непрерывно рос все лето. А в октябре была преодолена и отметка в 23 триллиона. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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финансы, россия, банк россии