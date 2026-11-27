https://1prime.ru/20261127/belgija-875635069.html
В Бельгии остановили строительство дата-центра Google
В Бельгии остановили строительство дата-центра Google - 27.11.2026, ПРАЙМ
В Бельгии остановили строительство дата-центра Google
Власти бельгийского региона Валлония распорядились остановить строительство дата-центра американской корпорации Google из-за отсутствия разрешения на измененный | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T15:33+0300
2026-11-27T15:33+0300
2026-11-27T15:33+0300
технологии
бизнес
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - ПРАЙМ. Власти бельгийского региона Валлония распорядились остановить строительство дата-центра американской корпорации Google из-за отсутствия разрешения на измененный проект, сообщают местные СМИ со ссылкой на региональные власти.
"В четверг Валлония издала распоряжение об остановке строительных работ на дата-центре Google в Эзо-Прель", - говорится в сообщении бельгийского агентства Belga.
Первоначально Google получила разрешение на строительство трех дата-центров с воздушным охлаждением, однако впоследствии изменила проект, предусмотрев использование воды из реки Самбр.
В августе власти отказались согласовать изменения, но строительные работы продолжались.
Google оспаривает это решение властей в государственном совете Бельгии. Рассмотрение дела назначено на январь 2027 года.
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технологии, бизнес, бельгия
Технологии, Бизнес, БЕЛЬГИЯ
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - ПРАЙМ. Власти бельгийского региона Валлония распорядились остановить строительство дата-центра американской корпорации Google из-за отсутствия разрешения на измененный проект, сообщают местные СМИ со ссылкой на региональные власти.
"В четверг Валлония издала распоряжение об остановке строительных работ на дата-центре Google в Эзо-Прель", - говорится в сообщении бельгийского агентства Belga.
Первоначально Google получила разрешение на строительство трех дата-центров с воздушным охлаждением, однако впоследствии изменила проект, предусмотрев использование воды из реки Самбр.
В августе власти отказались согласовать изменения, но строительные работы продолжались.
Google оспаривает это решение властей в государственном совете Бельгии. Рассмотрение дела назначено на январь 2027 года.