https://1prime.ru/20261127/belgija-875635069.html

В Бельгии остановили строительство дата-центра Google

В Бельгии остановили строительство дата-центра Google - 27.11.2026, ПРАЙМ

В Бельгии остановили строительство дата-центра Google

Власти бельгийского региона Валлония распорядились остановить строительство дата-центра американской корпорации Google из-за отсутствия разрешения на измененный | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T15:33+0300

2026-11-27T15:33+0300

2026-11-27T15:33+0300

технологии

бизнес

бельгия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875635069.jpg?1795782817

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - ПРАЙМ. Власти бельгийского региона Валлония распорядились остановить строительство дата-центра американской корпорации Google из-за отсутствия разрешения на измененный проект, сообщают местные СМИ со ссылкой на региональные власти. "В четверг Валлония издала распоряжение об остановке строительных работ на дата-центре Google в Эзо-Прель", - говорится в сообщении бельгийского агентства Belga. Первоначально Google получила разрешение на строительство трех дата-центров с воздушным охлаждением, однако впоследствии изменила проект, предусмотрев использование воды из реки Самбр. В августе власти отказались согласовать изменения, но строительные работы продолжались. Google оспаривает это решение властей в государственном совете Бельгии. Рассмотрение дела назначено на январь 2027 года.

бельгия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, бельгия