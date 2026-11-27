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"Антигеп-Нео" получил регистрационное удостоверение в Белоруссии

"Антигеп-Нео" получил регистрационное удостоверение в Белоруссии - 27.11.2026, ПРАЙМ

"Антигеп-Нео" получил регистрационное удостоверение в Белоруссии

Иммуноглобулин человека против гепатита В "Антигеп-Нео", выпускаемый НПО "Микроген", получил регистрационное удостоверение в Белоруссии, сообщили РИА Новости в... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:56+0300

2026-11-27T14:56+0300

2026-11-27T14:56+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Иммуноглобулин человека против гепатита В "Антигеп-Нео", выпускаемый НПО "Микроген", получил регистрационное удостоверение в Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Нацимбио" госкорпорации "Ростех". "НПО "Микроген" (входит в холдинг "Нацимбио" госкорпорации Ростех) получил регистрационное удостоверение в Республике Беларусь на иммуноглобулин человека против гепатита B "Антигеп-Нео". Препарат предназначен для профилактики инфекции у взрослых и детей, в том числе новорожденных", - сказали там. Как уточнили в компании, "Антигеп-Нео" применяется для профилактики гепатита В у новорожденных, родившихся от матерей, которые являются носителями вируса, невакцинированных пациентов после возможного контакта с вирусом, а также лиц с повышенным риском инфицирования. Отмечается, что "Антигеп-Нео" зарегистрирован Минздравом России в 2023 году, а первые поставки в медицинские учреждения начались в 2025 году. Препарат разработан на базе оригинальной технологической платформы НПО "Микроген", предназначенной для производства внутривенных нормальных и специфических иммуноглобулинов. "В этом году мы зарегистрировали в Беларуси вакцину для профилактики бешенства. Продолжением этой работы стала регистрация "Антигеп-Нео", который производится на нашем предприятии по полному циклу", - рассказал советник по науке "Нацимбио" Игорь Никитин. "Национальная иммунобиологическая компания" – фармацевтический холдинг, созданный госкорпорацией "Ростех" в 2013 году с целью развития производства важных для национальной безопасности иммунобиологических лекарственных препаратов.

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общество , здоровье, белоруссия, ростех, нпо, минздрав